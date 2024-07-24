Arkadaşlık Vaadiyle Yarım Milyonluk Vurgun!

Afyonkarahisar’da arkadaşlık kurmak vaadiyle buluştuğu kişilerin cep telefonlarını çalıp ardından elektronik bankacılık üzerinden 574 bin 781 TL dolandıran ve polis tarafından yakalanan kadın suç ortaklarıyla birlikte tutuklandı.

Arkadaşlık Vaadiyle Yarım Milyonluk Vurgun!

Olay, Afyonkarahisar kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sosyal medya üzerinden farklı isimler kullanarak arkadaşlık kurmak vaadiyle şahıslara ulaşıp, şahısların araçlarında bulundukları esnada içecek aldırma bahanesiyle şahısları araçtan indirerek, araç içerisinden telefonlarının çalınması ve çalınan telefonların mobil bankacılıkları üzerinden farklı hesaplara para gönderilmesi olayları ile ilgili olarak polis yapılan 5 müracaatı mercek altına aldı. Müracaatçı şahıslara ait toplamda 5 adet cep telefonunun çalındığı ve toplamda 574 bin 781 TL’nin mobil bankacılık üzerinden farklı hesaplara havale edildiği belirlendi.

PARALARI ARKADAŞLARININ ÜZERİNE AKTARDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri olayları, 6 suç kaydı olan G.İ.’nin gerçekleştirdiğini ve paraları
B.E. ve C.Ö.’nün hesaplarına aktardığını tespit etti. Ardından yapılan operasyonda şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahısları çıkarıldıkları mahkeme tarafından ‘Bilişim Yolu İle Hırsızlık-Açıktan Hırsızlık-Banka Veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması- Güveni Kötüye Kullanma Mala Zarar Verme’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, şahıslarla birlikte ele geçirilen bir cep telefonu da sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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