Feci Kaza: Dünyayı Gezen Rus YouTuber, Türkiye'de Öldü!

Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, ünlü Rus YouTuber ve moto Vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina hayatını kaybetti.

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Feci Kaza: Dünyayı Gezen Rus YouTuber, Türkiye'de Öldü!

Motosikletiyle dünyayı gezen Rus YouTuber ve moto Vlogger Tatyana Ivanovna Ozolina, Muğla'da hayatını kaybetti.

Feci Kaza: Dünyayı Gezen Rus YouTuber, Türkiye'de Öldü! - Resim : 1

Kaza, Milas-Söke karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke'den Milas istikametine seyir halinde olan 3 motosikletten 2'si tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosikletlerden biri yolun sağındaki refüje, diğeri ise orta kısımdaki refüje savruldu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada Rus YouTuber Tatyana Ivanovna Ozolina'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan diğer sürücü ise ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Feci Kaza: Dünyayı Gezen Rus YouTuber, Türkiye'de Öldü! - Resim : 2

SEVENLERİ ÜZGÜN

Tatyana Ivanovna Ozolina, Rusya’nın en popüler motosiklet vlog kanallarından birinin sahibiydi. TikTok’ta 5 milyon, YouTube’da 2 milyon ve Instagram’da 1 milyon takipçisi bulunan Ozolina, motosiklet tutkusunu ve maceralarını geniş bir kitleyle paylaşıyordu. Türkiye turu sırasında geçirdiği kaza, takipçileri ve sevenleri arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Feci Kaza: Dünyayı Gezen Rus YouTuber, Türkiye'de Öldü! - Resim : 3

Kaynak: Ajanslar

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