Düğün Alışverişinde Damadın Ayakları Kırıldı, Nikah Hastane Odasında Kıyıldı

Kahramanmaraş Göksun’da Selçuk Avcu isimli sözleşmeli er, pazartesi günü bir AVM'de düğün alışverişi yaparken 4 metre yükseklikten düşerek 2 ayağını kırdı. Nişanlısı Fadime Avcu ile dünya evine girmeye hazırlanan Avcu, Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Nikah ve düğünü ertelemek istemeyen Avcu çifti, nikahı hastane odasına kıyma kararı aldı.

'BİZ GELEMİYORUZ, SİZ GELEBİLİR MİSİNİZ?'

Selçuk Avcu, Göksun Belediyesi’ni arayıp, salı günü belediyede nikah törenleri olduğunu belirterek, “Kaza geçirdiğim için şu an hastanedeyim. Nikah için belediyeye biz gelemiyoruz, siz hastaneye gelebilir misiniz?” diye sordu ve nikahın hastanedeki odasında kıyılmasını istedi. İlk defa böyle bir olayla karşılaşan belediye görevlileri, konuyu Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce’ye iletti. Cüce de “Gençlerimiz istedikten sonra nikah hastanede de kıyılır” diyerek nikah memuruna talimat verdi.

Belediye Başkanı Selim Cüce nikah memuruyla hastaneye gitti. Avcu çiftinin ailesi ve yakınlarının da katıldığı törende nikahın ardından Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce, evlilik cüzdanını geline teslim etti. Çifte mutluluklar dileyen Cüce, “Demek ki sevda, sevgi hastane dinlemiyor. Allah sevginizi, muhabbetinizi, aşkınızı, sevdanızı daim etsin. Öyle diyorlar ya ‘Gül alırlar, gül satarlar. Gülü balla tartarlar. Ağzınız bal, yüzünüz gül gibi olsun. Sevginizi, muhabbetinizi, birbirinize olan güveninizi gönülden tebrik ediyorum. Allah hayırlı eylesin, Allah ayırmasın” dedi.

Kaynak: DHA