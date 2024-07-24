Hollanda'dan Karaman'a Gelen Gurbetçiler Kaza Yaptı! 7 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Hollanda'dan memleketi Karaman'a gelen gurbetçi aile, yola atlayan çocuğa çarpmamak için manevra yapınca kaza meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karaman'da Larende Mahallesi Işın Çelebi Caddesi üzerinde trafik kazası meydana geldi.
7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALANDI
İddiaya göre, Işın Çelebi Caddesi üzerinde seyir halindeki A.D. idaresindeki S-720-NJ Hollanda plakalı Mercedes marka otomobil evinin sokağına dönüş yapmak istediği esnada aniden önüne bir çocuk çıktı. Çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil kontrolden çıkarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 7 yaşındaki A.D. isimli kız çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan A.D. isimli kız çocuğu ise ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA
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