İstanbul'da Sıcak Hava Hırsızları da Etkiledi! 31 Adet Deodorant Çaldı
İstanbul'da bir garip hırsızlık olayı yaşandı. Bir şahıs marketten 31 adet deodorant çaldı. Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanan hırsız serbest bırakıldı.
İstanbul Arnavutköy'de Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir zincir market şubesinde deodorant hırsızlığı yaşandı.
TEK TEK DENEDİ, BEĞENDİĞİNİ ALDI
İddiaya göre markete gelen Nedim Duman isimli şahıs marketin kozmetik reyonunda bulunan deodorantları tek tek deneyerek kokusunu beğendiği 31 deodorantı çaldı. Market müdürünün şikayeti üzerine yakalanarak adliyeye sevk edilen şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Kaynak: İHA
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