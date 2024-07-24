Yıllar Süren Evlat Hasreti Tüp Bebek Tedavisiyle Son Buldu

Elazığ’da 8 yıldır çocuk hasreti çeken çift, Fethi Sekin Şehir Hastanesi Tüp Bebek Merkezi’ne başvurdu. Burada yapılan tedavi sonrasında çift, çocuklarına kavuştu. 2023 yılı mart ayında hizmete açılan Tüp Bebek Merkezi’nde ilk bebek dünyaya gözlerini açarken, çiftin 8 yıllık evlat hasreti de sona erdi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Şüheda Kaya, “Tüp Bebek Merkezi’mizin ilk bebeğinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesinin heyecanını yaşıyoruz. Tüp bebek merkezi projesi temelleri, önceki dönem başhekimlerimizden Milletvekilimiz Prof. Dr. Erol Keleş zamanında atıldı. Tüp Bebek Merkezi’mizde de hocamızın emeği gerçekten çok büyük. Şehrimizin önemli bir ihtiyacı olan bu merkeze kuruluş aşamasından bu yana sunduğu katkılardan dolayı Milletvekilimiz Prof. Dr. Erol Keleş’e ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Tedavi hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Gülcan Kahraman, "Hastanemizde faaliyet gösteren Tüp Bebek Merkezi’nin ilk sağlıklı bebeğini dünyaya getirmenin hem mutluluğunu hem de gururunu yaşıyoruz. Hastamız 8 yıllık bir çocuk istemiyle bize başvuruda bulunmuştu. Tüp bebek tedavisi uyguladık. Güzel bir üçüncü gün embriyosu elde ettik. Embriyomuzu dondurduk ve dondurulmuş embriyo transferi yaptık. Gebeliğini takip ettik. Doğumunu yine biz yaptırdık ve bugün böyle sağlıklı güzel bir bebeğimiz dünyaya geldi. Annesiyle buluşturduk. Tüp Bebek Merkezi’nin açılmasında ve uygulamasında, hastane yönetimine, ayrıca özveriyle çalışan başta Laboratuvar Sorumlusu Embriyolog Uzm. Dr. Merve Kavak Balgetir ve Embriyolog Uzm. Dr. Sena Özcan olmak üzere tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA