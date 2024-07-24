CHP Belediye Meclis Üyesi Evinde Ölü Bulundu!

Aydın'da önde gelen bir inşaat yapı malzemeleri firmasının sahiplerinden ve Efeler Belediyesi CHP meclis üyesi Fahrettin Bolyurt evinde ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine inceleme başlatıldı.

CHP Belediye Meclis Üyesi Evinde Ölü Bulundu!

Aydın'da Mimar Sinan Mahallesi Zeytindalı Bulvarı üzerindeki bir evde ikamet eden CHP Meclis Üyesi ve iş insanı Fahrettin Bolyurt ölü bulundu.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Bolyurt'tan haber alamayan yakınları eve gitti. Şahsın hem telefonuna hem de kapı ziline cevap vermemesi üzerine yakınları polis nezaretinde eve girdi. Evde Fahrettin Bolyurt'u hareketsiz vaziyette bulan ekipler durumu sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine eve adli tabip de çağrıldı. Adli tabip işadamının ölümünü şüpheli bulunca Aydın Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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