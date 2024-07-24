Trafik Tartışmasında Cinayete Teşebbüs! Motokuryeyi Aracıyla Kovalayıp Çarptı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1049 Sokak üzerinde trafikte tartıştıkları iddia edilen araç sürücüsü, motokuryeyi kovalamaya başladı. Kendisini kovalayan araç sürücüsünden kaçmaya çalışan motokurye, 1049 Sokak üzerinde aracın kendisine çarpması ile iki aracın arasında sıkıştı.

'RESMEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'

Kaza sonrası yaşananlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. O anları kayda alarak anlatan vatandaş, "Resmen adam öldürmeye teşebbüs. Kuryeyi böyle kovalamış. Şu yoldan kovalamış ve burada sıkıştırmış. Vurarak kuryeyi durdurmuş. İkisi de paket, ambulansta ikisini de dövdüler. Çocukta bir şey yok, bacağı kırık galiba" dedi.

Motokurye ve araç içerisinde bulunan şahıslar olay yerine gelen ambulansta yapılan ilk tedavilerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA