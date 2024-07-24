Sahilde Korkutan Kaza! 3 Kişi Yaralandı, İnceleme Başlatıldı
Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde sahil yolunda trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralanırken, polis inceleme başlattı.
Zonguldak’ta Kozlu sahil yolunda gece saatlerinde trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre Onur Ö. yönetimindeki araç ile Batuhan B. idaresindeki otomobil çarpıştı.
SÜRÜCÜLER VE 1 YOLCU YARALANDI
Kazada araç sürücüleri Onur Ö., Batuhan B. ve yolcu Gamze A.Ö. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Onur Ö., Batuhan B. ve yolcu Gamze A.Ö.’yü ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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