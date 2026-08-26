Rojin Kabaiş'in Otopsi Raporunda Flaş Detay: İlaçların Kaynağı Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van'da hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporunda yer alan ilaç etken maddeleriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Sabah gazetesinin haberine göre Adli Tıp Kurumu raporunun sonuç bölümünde yer alan tespitlerde, Rojin Kabaiş'in ölümünden yaklaşık bir ay önce, 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği ameliyata dikkat çekildi. Kas gevşetici ve anestezik bir madde olan Roküronyum'un bu operasyon sırasında tıbbi zorunluluk gereği verildiği, bu etken maddenin vücutta 2 aya kadar tespit edilebildiği ve durumun maktulün tıbbi geçmişiyle tamamen uyumlu olduğu belirtildi.

ZEHİRLENEREK ÖLÜME DAİR DELİL YOK

Raporda yer alan diğer kritik tespitler ise vücutta rastlanan Ornidazol etken maddesinin enfeksiyon tedavisinde kullanılan standart bir ilaç bileşeni olduğu kaydedildi. Yapılan toksikolojik incelemelerde herhangi bir zehirli veya toksik maddeye rastlanmadığı, zehirlenerek ölüme ilişkin hiçbir tıbbi delilin bulunmadığı açıkça vurgulandı. Otopsi sırasında tespit edilen alkol düzeyinin tek başına ölüme sebebiyet verecek seviyede olmadığı, cesetteki çürüme sürecine bağlı olarak doğal yollarla oluştuğu değerlendirildi.

DARBE VEYA DARP İZİ TESPİT EDİLMEDİ

Adli Tıp Kurumu uzmanları, Kabaiş'in bedeninde yaptığı fiziki incelemelerde de dışarıdan bir travmatik etkiye rastlanmadığını bildirdi. Cilt bütünlüğünün korunduğu ifade edilen raporda; kafa, göğüs ve batın boşluğuna etkili herhangi bir yaralanmanın olmadığı, kafatası kırığı, kafa içi kanama, beyin doku harabiyeti ile iç organ ve büyük damar lezyonu tespit edilmediği kaydedildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ