Rojin Kabaiş Dosyasında Kan Donduran Şüphe: 'Bayıltılarak Suda Boğuldu' İddiası Adli Tıp Yolunda

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Üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in 18 günlük arayışın ardından göl kıyısında cansız bedenine ulaşılmasıyla başlayan adli süreç derinleşiyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, şüpheli ölümün ardındaki gizemi çözmek amacıyla hazırlanan detaylı Adli Tıp raporu için geri sayım başladı. Soruşturmanın odağında ise genç kızın vücuduna giren ilaçların zamanlaması yer alıyor.

'BAYILTILIP FELÇ EDİLDİ'

Otopsi verilerine göre Rojin’in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, mide içeriğinde ise Ornidazole maddeleri saptandı. Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rocuronium maddesinin solunum kaslarını doğrudan etkileyen son derece güçlü bir kas gevşetici olduğuna dikkat çekti.

Rojin’in 11 Eylül 2024'te geçirdiği ameliyat kayıtlarını incelediklerini belirten Karabulut, bu ilacın yarılanma ömrünün çok kısa olduğunu ve haftalar önceki cerrahi işlemden vücutta kalamayacağını vurguladı. Avukat Karabulut, "Bulgular Rojin’e ölümünden hemen önce bu ilacın verildiğini gösteriyor. Genç kız önce bayıltıldı, ardından solunumu felç edilerek öldürüldü" iddiasını ortaya attı.

İLAÇLARIN VÜCUDA GİRİŞ ZAMANI İNCELENİYOR

Yeni Adli Tıp raporu, aile avukatının bu sarsıcı iddiasının tıbbi doğruluğunu test edecek. Uzmanlar, söz konusu ilaçların Rojin’in bünyesine tam olarak hangi gün ve saatte girdiğini belirlemek için laboratuvar çalışmalarını sürdürüyor. Bu zamanlama, ölümün bir intihar mı yoksa planlı bir cinayet mi olduğu sorusuna adli-tıbbi bir yanıt sunacak.

ÖLÜM NEDENİNİ 'DİATOM TESTİ' ÇÖZECEK

Dosyadaki bir diğer kritik viraj ise ailenin savcılıktan ısrarla talep ettiği diatom incelemesi. Bu test, Rojin’in gerçekten suda boğularak mı öldüğünü yoksa hayatını kaybettikten sonra mı suya bırakıldığını kesin olarak kanıtlayacak. Baba Nizamettin Kabaiş, Adli Tıp'taki mevcut doku örneklerinden net bir sonuç alınamaması durumunda, gerçeğin ortaya çıkması için fethi kabir (mezar açma) işlemini talep edeceklerini duyurdu.

Kaynak: HaberTürk