Rojin'in Telefonundaki Sır Trafik: Cinayet Saatinde İnternet Durdu, Sonra Sabaha Kadar Veri Aktı

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş’in, 27 Eylül 2024’te kaybolup 18 gün sonra Van Gölü’nde cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili sır perdesi aralanıyor. Adli Tıp Kurumu’nun genç kızın bedeninde iki erkeğe ait DNA örnekleri bulmasının ardından derinleştirilen soruşturmada, bu kez siber inceleme raporları dava seyrini tamamen değiştirecek veriler sundu.

'NE OLDUYSA O 1 SAATTE OLDU, TELEFON KATİLLERİN ELİNDEYDİ'

A Haber'de yer alan habere göre, Kabaiş ailesinin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin’in kaybolduğu gün cep telefonundaki veri trafiğini deşifre etti. Genç kızın kaybolduğu noktaya gidene kadar WhatsApp veya Instagram üzerinden yoğun bir görüşme trafiği yürüttüğünü belirten Karabulut, saat 19.04 ile 20.03 arasında telefonda hiçbir veri akışı veya hareketlilik yaşanmadığını açıkladı.

Söz konusu bir saatlik kesintinin cinayet anı olduğunu savunan Karabulut, kan donduran şu iddiayı paylaştı:

"Ne olduysa o esnada olduğu kanaatindeyiz. Ancak asıl çarpıcı olan, 20.03’ten ertesi sabah 09.00’a kadar Rojin’in internetinden yeniden yoğun bir veri akışı tespit edilmiş olmasıdır. Cep telefonu o saatten sonra onu kaçıranların ve öldürenlerin elindeydi. İnterneti onlar kullandı. Eğer telefon Rojin’in elinde olsaydı, sabaha kadar kendisini arayan yüzlerce kişiye bir şekilde yanıt verirdi."

'KARA ARACIYLA GÖTÜRÜP GÖLÜN ORTASINA ATTILAR'

Rojin’in bedeninin kıyıya vurma şeklini ve konumunu da şüpheli bulan avukat Karabulut, olayın organizasyon boyutuna dikkat çekti. Genç kızın ya canlıyken ya da katledildikten hemen sonra bir kara aracı vasıtasıyla göl kenarına taşındığını öne süren Karabulut, "Rojin'in kara aracıyla götürüldükten sonra Van Gölü'nün ortasından suya bırakıldığı düşüncesindeyiz. Bu güçlü olasılık nedeniyle olay günü bölgede faaliyet gösteren tüm deniz araçlarının trafiğinin de geriye dönük incelenmesini talep ettik" dedi.

DOSYANIN EMNİYETTEN ALINIP JASAT’A VERİLMESİ İSTENDİ

Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesinin daha önce yayımladığı raporda, Rojin’in mahrem bölgelerinde iki erkeğe ait yabancı DNA örnekleri saptandığı belgelenmişti. Soruşturma kapsamında bugüne kadar tam 600 kişiden DNA örneği alındığını ancak hiçbir eşleşme sağlanamadığını belirten Karabulut, savcılığın hedefinin 2 bin 500 kişinin üzerinde bir DNA taraması yapmak olduğunu söyledi.

Karabulut, soruşturmanın daha profesyonel yürütülmesi adına, "Dosyanın emniyet birimlerinden alınarak bu tür faili meçhul ve karmaşık olaylarda uzmanlaşmış olan Jandarma Suç Araştırma Timi’ne (JASAT) devredilmesini talep ettik" ifadelerini kullandı.

İspanya ve Çin’e gönderilen şifreli cep telefonunun tam çözümü için de uluslararası siber ekiplerle çalışmalar sürdürülüyor.

Kaynak: A Haber