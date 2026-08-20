Bıçaklı Saldırıya Uğrayan YENİ Partili Melih Meriç İçin Kritik Karar

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Gaziantep’te yaşanan şok edici saldırının ardından hastaneye kaldırılan YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir bilgilendirme yapıldı. Siyaset dünyasını sarsan olayın ardından tedavi altına alınan Meriç’in hekimler tarafından yakından takip edildiği bildirildi. Milletvekilinin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, tedavi sürecinin aksamaması için kritik bir tedbir kararı alındığı duyuruldu.

ENFEKSİYON RİSKİ NEDENİYLE ZİYARETÇİ YASAĞI

Melih Meriç’in resmi hesabından yapılan açıklamada, tedavi sürecinin sağlıklı ilerleyebilmesi adına doktorların tavsiyesiyle hastaneye ziyaretçi kabul edilmeyeceği belirtildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Melih Meriç’in tedavisi hastanede devam etmekte olup sağlık durumu hekimlerimizin yakın takibi altındadır. Tedavi sürecinin sağlıklı şekilde ilerlemesi ve enfeksiyon riskinin önlenmesi amacıyla hekimlerimizin önerileri doğrultusunda hastane ziyaretlerinin bu aşamada gerçekleştirilmemesini önemle rica ediyoruz. Bu süreçte arayan, soran, geçmiş olsun dileklerini ileten, mesaj gönderen ve desteklerini paylaşan tüm vatandaşlarımıza, siyasi parti temsilcilerine, kamu görevlilerine ve yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz. Sağlık durumuna ilişkin gelişmeler, doğrulanmış bilgiler doğrultusunda kamuoyuyla paylaşılacaktır."

NE OLMUŞTU?

YENİ Parti Milletvekili Melih Meriç, 18 Ağustos Salı günü Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde CHP Oğuzeli İlçe Başkanı Seydi Ahmet Keleş tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: ANKA