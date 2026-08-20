Bakan Akın Gürlek Açıkladı! Başkentte İki Ayrı Soruşturmada 44 Gözaltı

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da fuhuş, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığı iddiaları kapsamında yürütülen iki ayrı soruşturmaya ilişkin detayları paylaştı. Etimesgut'taki günübirlik evler ile Çankaya'daki 5 eğlence mekanına yönelik operasyonlarda toplam 44 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaların, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele birimleriyle koordineli şekilde sürdürüldüğünü açıkladı.

ETİMESGUT'TA 18 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Etimesgut'ta günübirlik evlerin fuhuş amacıyla kullanıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 50 ayrı eylem tespit edildi. Çalışmalar kapsamında 29 kadın mağdur, 47 bilgi sahibi ve 21 şüpheli belirlendi. Operasyon kapsamında 18 şüpheli yakalanırken, bunlardan 6'sı tutuklandı. 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

ÇANKAYA'DA 26 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Çankaya'da faaliyet gösteren 5 eğlence mekanına ilişkin soruşturmada ise insan ticareti, göçmen kaçakçılığı ve fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme suçları kapsamında 28 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Bu soruşturmada 26 şüpheli yakalanırken, 15 yabancı uyruklu kadın ile Türkiye'de yasal kalış hakkı bulunmayan 3 kişi tespit edildi. Şüpheliler hakkındaki adli işlemlerin devam ettiği belirtildi. Gürlek, açıklamasında insanların çaresizliğini kazanca dönüştüren, kadınları istismar eden ve fuhuş ile insan ticaretinden gelir elde eden kişilere Ankara'da hareket alanı bırakılmayacağını vurguladı. Soruşturmaların adli makamlar ve güvenlik güçlerinin koordinasyonuyla sürdürüleceğini belirten Gürlek, suçtan elde edilen gelirlerin de takip edileceğini ifade etti. Adalet Bakanı Gürlek ayrıca soruşturmalarda görev alan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerine teşekkür ederek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun: Devletin nefesi, bu kirli düzenlerden menfaat sağlayanların üzerindedir” dedi.

Başkentimizin huzurunu, güvenliğini ve toplumsal düzenini bozan; kadınların çaresizliğini istismar eden, insan ticareti ve fuhuş üzerinden haksız kazanç sağlayan yapılara göz yummayacağız. Ankara’da bu alanlarda oluşan her türlü yozlaşmaya karşı hukuk içerisinde kararlılıkla… — Akın Gürlek (@abakingurlek) August 20, 2026

Kaynak: Haber Merkezi