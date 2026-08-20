14 Yaşındaki Işıl Öykü'nün Ölümü Sonrası Skandal İcra Takibi! 'Kızımı Öldüren Aracın Masrafını Benden İstiyorlar'

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İstanbul'un Pendik ilçesinde 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in 18 Mayıs 2025'te araç çarpması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. “Taksirle ölüme neden olma” suçundan hakkında dava açılan Ö.F.B.'nin kullandığı öne sürülen aracı sigortalayan Türkiye Sigorta, Dinç ailesine “hasar” bedeli gerekçesiyle ödeme emri göndererek icra takibi başlattı.

IŞIL SORUMLU TUTULDU

İstanbul Anadolu 20. İcra Dairesi tarafından aileye gönderilen ödeme emrinde, “hasar” bedelinin 59 bin 447 TL olduğu ve bu tutara Nisan 2026'dan itibaren faiz işletildiği belirtildi. Faizle birlikte aileden talep edilen toplam miktarın 63 bin 638 TL olduğu bildirildi. Ödeme emrinde, kazada yaşamını yitiren Işıl Öykü Dinç'in “kusurlu” ve “sorumlu” gösterilmesi dikkat çekti. Dinç ailesi, avukatları aracılığıyla icra takibine itiraz etti. İtiraz dilekçesinde ailenin söz konusu borçtan sorumlu olmadığı belirtilerek icra takibinin sonlandırılması talep edildi.

'SOMUT KUSUR DAĞILIMI YOK'

BirGün'de yer alan habere göre, mahkemeye sunulan ilk bilirkişi raporuna yaptıkları itirazın kabul edildiğini hatırlatan baba Yunus Dinç, gönderilen ödeme emrine tepki gösterdi. Dinç, mahkemenin temmuz ayının başında hız, ışık ve diğer unsurların yeniden değerlendirilmesi ile yeni bilirkişi raporu hazırlanması amacıyla dosyayı bilirkişi üst kuruluna gönderdiğini belirterek, "Mahkeme temmuz ayının başında hız tespiti, ışık tespiti ve diğer tespitlerin yapılması ve yeni bilirkişi raporunun hazırlanması için dosyayı bilirkişi üst kuruluna taşıdı. Dosyadaki son durum buyken gönderilen bu evrak kabul edilemez. İsteselerdi dava dosyasının son durumunu görebilirlerdi, çünkü ortada bir bilirkişi raporu yok, somut kusur dağılımı yok” dedi.

'HER ŞEYDEN ÖNCE AYIP'

Dinç, yaşananların daha önce olduğu gibi “tesadüf” denilerek geçiştirilebileceğini belirterek, "“Kızım kusurluymuş gibi kızımı öldüren arabanın ‘hasar masrafını’ bizden tahsil etmek istiyorlar! Üstelik 29 Nisan'dan itibaren ‘faiz’ işleterek! Daha dava sonuçlanmamışken bu evrakın gönderilmesi her şeyden önce ayıp" diye konuştu.

KAZAYLA İLGİLİ RAPORLARDAKİ ÇELİŞKİLER DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği kazanın ardından tutuklanan sürücü olduğu iddia edilen Ö.F.B., yaklaşık bir hafta sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kazaya ilişkin olay anına ait MOBESE kaydının bulunmadığı belirtilirken, dava dosyasındaki raporlar arasındaki farklılıklar da dikkat çekmişti. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda sürücünün kusursuz olduğu değerlendirilirken, ailenin hazırlattığı bağımsız bilirkişi raporunda aracın hız sınırının 70 kilometre olduğu yolda 94,4 kilometre hızla ilerlediği ve kaza sırasında fren yapmadığı öne sürüldü. Raporda ayrıca kaza krokisinde uyumsuzluklar bulunduğu belirtildi.

KAZA ESNASINDA YER DEĞİŞİKLİĞİ İDDİASI

Öte yandan Dinç ailesine ulaşan 5 yeni görgü tanığı, kazayı yapan kişinin sanık Ö.F.B. olmadığını, aracın yanındaki nişanlısı A.B.'nin kullandığını ve kaza sonrasında ikilinin yer değiştirdiğini iddia etti. Dinç ailesi, yeni tanıkların dinlenmesini ve duruşmanın öne alınmasını talep etti.

Kaynak: BirGün