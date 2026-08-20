MSB'den İsrail'in Ebu Ez-Zuhur Saldırısına Yanıt: Ankara'dan Şam'a 'Tek Ordu' Desteği, 'Saldırı Sırasında Üste Değildik'

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İsrail'in Suriye'deki Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü'ne yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, saldırının Suriye'nin egemenliği, güvenliği, toprak bütünlüğü ve istikrarını hedef aldığını belirtirken, saldırıdan önce veya saldırı sırasında hava üssünde herhangi bir Türk askeri heyetinin bulunmadığını bildirdi. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, “TEKNOFEST Mavi Vatan” kapsamında, Gölcük’te bulunan TCG Koçhisar’da Millî Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Zeki Aktürk'ün açıklamaları şöyle;

TERÖRLE MÜCADELE

"Değerli Basın Mensupları, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; terörle mücadelesine, sınırlarımızı korumaya; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde; 3 PKK’lı terörist teslim olmuştur. Hudutlarımızda; Yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 588 şahıs yakalanmış, 1 Ocak’tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 530’a ulaşmış, - Engellenen 1.059 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 46 bin 577 olmuştur."

İSRAİL - GAZZE

"Değerli Basın Mensupları, Orta Doğu’daki gelişmeler kapsamında; Gazze’deki ağır insani durumun giderilmesi ve yeniden inşa sürecinin önünün açılması, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması açısından büyük önem taşımaktadır. İsrail’in Gazze Planı’nı reddetmesi ve bölgedeki saldırılarını sürdürmesi, adil ve kalıcı bir barışın tesisi için yürütülen çabaları baltalamakta ve bölgesel istikrarsızlığı daha da derinleştirmektedir."

"Öte yandan İsrail, imzalanan çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan’ın güneyindeki saldırılarına ve askerî faaliyetlerine devam etmekte; Suriye’ye yönelik son saldırılarıyla da bu ülkenin toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve birliğini hedef almaktadır. İsrail’in komşu ülkelere yönelik askerî müdahalelerinin olağan ve kabul edilebilir olduğu yönünde bir algının yerleşmesine kesinlikle müsaade edilmemelidir. Bölgenin geleceği, tek taraflı güç kullanımına değil; uluslararası hukuka, ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygıya dayalı bir güvenlik anlayışı üzerine inşa edilmelidir. Uluslararası toplumun da İsrail’in bölgesel barış ve istikrarı tehdit eden eylemleri karşısında uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkarak daha somut ve etkili tedbirler almasının elzem olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Önceliğimiz, bölgemizin daha fazla çatışma ve istikrarsızlığa sürüklenmesinin önlenmesi, barış ve güvenliğin kalıcı hâle getirilmesidir. Bu çerçevede, Suriye’nin egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına, istikrarlı ve güvenli bir yapıya kavuşmasına yönelik çalışmalarımız ve katkılarımız kararlılıkla devam edecektir."

MSB'de düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından, Bakanlık tarafından basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamalarda bulunuldu.

İSRAİL'İN SURİYE'DEKİ SON SALDIRISI

"İsrail’in Ebu Ez-Zuhur Hava Üssü’ne gerçekleştirdiği saldırı Suriye’nin istikrarına, güvenliğine, ülkenin birlik ve bütünlüğüne, aynı zamanda altyapısına zarar vermeye yönelik bir eylemdir. Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal eden saldırıların kabul edilemez olduğunu her fırsatta vurguluyoruz. İsrail’in Suriye’deki Ebu Ez-Zuhur hava üssüne gerçekleştirdiği saldırısı öncesinde veya saldırı esnasında üste herhangi bir Türk askeri heyeti bulunmadığını ifade ediyoruz. Hem Suriye’nin hem de bölgenin huzur ve istikrarı için, İsrail’in bu tür pervasız saldırılarına son vermesi ve uluslararası hukukun gereklerini yerine getirmesi elzemdir. Suriye “tek ordu” ilkesi çerçevesinde kendi altyapı ve askerî kapasite inşası faaliyetlerine destek vermeye devam edeceğiz."

MSB'DEN YUNANISTAN'IN EGE DÜZENLEMESİNE TEPKİ

"Yunanistan tarafından Ege Denizi’ni de kapsayacak şekilde ilan edilen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Özel Mekânsal Çerçevesi’ni yakından takip ediyoruz. Söz konusu düzenleme, aidiyeti uluslararası antlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş coğrafi formasyonlar dâhil olmak üzere ülkemiz açısından herhangi bir hukuki sonuç doğurmamakta ve tutumumuzu etkilememektedir. Ülkemiz; Ege Denizi’ndeki hak, alaka ve menfaatlerini uluslararası hukuk çerçevesinde koruma konusundaki kararlılığını sürdürmektedir. Bununla birlikte Türkiye, Ege’nin iki kıyıdaş ülkesi arasında sorunların uluslararası hukuk, hakkaniyet ve iyi komşuluk ilişkileri temelinde çözülmesinden ve bölgede barış, istikrar ve iş birliğinin geliştirilmesinden yanadır."

SON TELEFON GÖRÜŞMELERİ

"Ülkemiz bölgesel güvenlik diplomasisinin merkezi haline gelmiştir. Bu kapsamda; askeri diplomasi alanında hem Sayın Bakanımız, hem de Sayın Genelkurmay Başkanımız, bölgesel güvenlik ve istikrar için muhataplarıyla görüşmeler gerçekleştirmektedir. Sayın Genelkurmay Başkanımızın dün gerçekleştirdiği görüşmeler bu kapsamda değerlendirilmelidir."

Kaynak: Haber Merkezi