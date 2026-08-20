Balıkesir’i Yakan Kamyon Yangınında Şok Gelişme: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde seyir halindeki bir kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan ve havadan-karadan devasa bir operasyonla kontrol altına alınan yangına ilişkin 3 şüpheli yakalandı.

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Balıkesir’i Yakan Kamyon Yangınında Şok Gelişme: 3 Kişi Gözaltına Alındı
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Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün başlayan ve paniğe yol açan orman yangınının ardından adli süreç hızla başladı.

Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyonda çıkan yangının rüzgarın etkisiyle ağaçlık alana sıçraması sonucu geniş bir bölge alevlere teslim olmuştu. Balıkesir Valiliği, kontrol altına alınan yangının çıkış nedenine ve sorumlularına yönelik gerçekleştirilen jandarma operasyonunun detaylarını paylaştı.

3 KİŞİ YAKALANDI

Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla başlatılan soruşturma neticesinde, felakete sebebiyet verdiği değerlendirilen 3 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangının çıkış sebebini araştırmak ve faillerini tespit etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan titiz çalışmalar neticesinde, olaya sebebiyet verdiği değerlendirilen şüpheli şahıslar Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli süreçler devam etmektedir. Yangının ilk anından itibaren fedakarca görev yapan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımız ile vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz, yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Sındırgı-Simav kara yolu kırsal Düvertepe Mahallesi'nde dün, kamyonda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın, bugün havadan 7 uçak ve 8 helikopter, karadan ise 31 arazöz, 3 itfaiye aracı, 16 su tankeri, 8 ilk müdahale aracı, 4 dozer ve 295 personelle yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmıştı.

20 Saatlik Cehennem... Balıkesir Sındırgı'daki Yangın Kontrol Altına Alındı20 Saatlik Cehennem... Balıkesir Sındırgı'daki Yangın Kontrol Altına AlındıGündem

Kaynak: AA

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