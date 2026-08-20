Tercih Listelerinde Şok Tablo: 26 Devlet Üniversitesinde O Bölüm Sıfır Çekti

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları, Türkiye'deki üniversite adaylarının gelecek planlarında köklü bir değişime gittiğini gözler önüne serdi. Genel tablonun neredeyse tamamen dolu görünmesine rağmen, 204 lisans programı tercih listelerine dahi yazılmayarak tamamen boş kaldı. Tercih edilmeyen bölümlerin başında ise atama ve istihdam kaygılarının vurduğu öğretmenlik ile bazı mühendislik programları geldi.

26 ÜNIVERSITEDE SIFIR ÇEKTI

Nefes gazetesinden Dilan Kutlu'nun haberine göre, açıklanan verilere göre, aralarında Dicle, Manisa Celal Bayar, Bolu Abant İzzet Baysal ve Fırat Üniversitesi gibi köklü kurumların da yer aldığı 26 devlet üniversitesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne tek bir öğrenci bile yerleşmedi.

Kontenjanları genellikle 10 ila 15 arasında değişen bu programlar tamamen boş kalırken; Atatürk Üniversitesi'nin Biyoloji, Felsefe Grubu ve Kimya Öğretmenliği gibi diğer öğretmenlik programları da sıfır çekti.

ANADOLU'DAKİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİKLERİ DE BOŞ KALDI

Son yılların en popüler bölümlerinden olan Bilgisayar Mühendisliği de bu yıl Anadolu üniversitelerinde hüsrana uğradı.

Hakkari Üniversitesi: 20 kontenjana sadece 2 öğrenci yerleşti.

Iğdır Üniversitesi: 55 kontenjan ayrılan bölüme yalnızca 6 kişi girdi (Doluluk oranı yüzde 11).

Siirt Üniversitesi: 55 kontenjandan 44'ü boş kaldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği: 30 kontenjandan sadece 3'ü dolabildi.

LİSE SON SINIFLARIN KAZANMA ORANI HIZLA ERİYOR

Rapordaki en dikkat çekici demografik veri ise lise son sınıf öğrencilerinin üniversiteye yerleşme oranlarındaki keskin düşüş oldu. Gençlerin 4 yıllık lisans programlarına yerleşme oranı son yıllarda düzenli olarak geriledi. 2023 yılında yüzde 20,2 olan bu oran, 2026 yılında yüzde 15,9'a kadar gerileyerek tarihi bir düşüş kaydetti.

Adayların artık "sadece üniversite mezunu olmak" için değil, doğrudan istihdam garantisi gördükleri alanlara yöneldiği veya tercih yapmaktan vazgeçtiği yorumları yapıldı.

Kaynak: Nefes Gazetesi