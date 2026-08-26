İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Flaş Suriye Açıklaması

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Suriye politikasında yaşanan hareketlilik ve diplomatik kırılmalar, devletin zirvesinden gelen peş peşe açıklamalarla netleşiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Burhanettin Duran, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye’nin krizin ilk gününden bu yana sergilediği ilkeli duruşu ve Ankara'nın bölgesel vizyonunu paylaştı.

'YALNIZCA SURiYE HALKI YÖN VERMELi'

Türkiye'nin, Suriye'yi parçalama girişimlerine karşı her zaman kararlı bir tutum sergilediğini hatırlatan Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki politikanın özünü şu sözlerle özetledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan bu yaklaşımın merkezinde, Suriye’nin geleceğine yalnızca Suriye halkının iradesinin yön vermesi gerektiği anlayışı bulunmaktadır."

Türkiye, Suriye krizinin ilk gününden itibaren terör örgütlerinin ve dış müdahalelerin ülkeyi parçalama girişimlerine karşı ilkeli ve kararlı bir tutum sergilemiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya konulan bu yaklaşımın merkezinde, Suriye’nin… — Burhanettin Duran (@burhanduran) August 26, 2026

'SDG'NİN FESHİ DEVLET OTORİTESİ İÇİN ÖNEMLİ BİR EŞİK'

Suriye sahasındaki askeri tasfiyeleri ve idari gelişmeleri yorumlayan İletişim Başkanı Duran, SDG'nin feshedilmesini kalıcı istikrar için olumlu bir adım olarak gördüklerini belirtti. Duran, "Bugün gelinen noktada SDG’nin feshedilmesi, devlet otoritesinin ülke genelinde güçlendirilmesi ve farklı toplumsal kesimlerin ortak bir siyasi zeminde buluşturulması bakımından önemli bir gelişmedir. Suriye yönetiminin kapsayıcılığı esas alan adımlarının devam etmesi büyük önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'GERÇEK GÜVENCE DIŞARIDAN DAYATILAN PROJELERDE DEĞİL'

Ankara'nın kırmızı çizgisi olan bölgesel güvenlik stratejisine değinen Duran, etnik ve mezhebi farklılıkların birer çatışma aracı haline getirilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Bölge halkları için gerçek güvencenin ayrışmada veya dış güçlerin projelerinde olmadığını aktaran Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Türkiye’nin ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ vizyonu bu anlayışın bölgesel ölçekteki ifadesidir. Türkiye, kirli hesaplara ve senaryolara karşı Suriye’nin yeniden ayağa kalkmasını ve Suriye halkının bütün unsurlarıyla barış ve refah içinde yaşamasını desteklemeyi sürdürecektir."

Kaynak: Haber Merkezi