Otopsi Raporundan Çıkan Korkunç Gerçek: 'Rojin Kabaiş Ameliyathane İlacıyla Felç Edilerek Katledildi!'

Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in otopsi raporundaki adli-tıbbi bulgular infial yarattı. Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin'in midesinde ve iç organlarında sadece ameliyathanelerde bulunan ve solunumu saniyeler içinde felç eden ölümcül bir kas gevşetici tespit edildiğini belirterek, "Bayıltılarak katledildiği kanıtlandı" dedi.

Son Güncelleme:
Otopsi Raporundan Çıkan Korkunç Gerçek: 'Rojin Kabaiş Ameliyathane İlacıyla Felç Edilerek Katledildi!'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından, 15 Ekim 2024'te Van Gölü Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunan genç kadının ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçmişti.

Soruşturma sürerken, adli tıp raporlarının derinlemesine yapılan biyokimyasal incelemesi, olayın seyrini tamamen değiştirecek kan dondurucu verileri ortaya koydu.

AMELİYATHANE DIŞINDA BULUNMASI İMKANSIZ KAS GEVŞETİCİ

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş’in otopsi ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında yer alan kritik detayları kamuoyuyla paylaştı. Karabulut’un açıklamasına göre; Rojin’in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole isimli maddeler saptandı.

Normal şartlarda ameliyathaneler dışında temin edilmesi imkansız olan Rocuronium maddesinin, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden son derece ölümcül bir kas gevşetici olduğu ifade edildi.

'AMELİYATTAN KALMASI İMKANSIZ'

Rojin Kabaiş'in ölümünden haftalar önce, 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği bir ameliyatın kayıtlarını incelediklerini belirten Avukat Karabulut, bu kimyasalın o cerrahi müdahaleden kalmış olamayacağını vurguladı.

Karabulut, "Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside midede taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkansızdır" diyerek ilacın ölümden hemen önce verildiğine dikkat çekti.

'KİMYASALLARA ERİŞİM YETKİSİ OLAN KİŞİLERCE VERİLDİ'

Elde edilen adli verilerin cinayeti kesin olarak kanıtladığını savunan avukat Karabulut, sosyal medya hesabı üzerinden şu ağır iddiaları paylaştı:

"Bu adli veriler; müvekkilimizin bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."

Gülistan Doku Dosyasında Kan Donduran Detay: 'Katil Zanlısı Cinayet Yerinde Sabahlamış!'Gülistan Doku Dosyasında Kan Donduran Detay: 'Katil Zanlısı Cinayet Yerinde Sabahlamış!'Güncel

Rojin'in Telefonundaki Sır Trafik: Cinayet Saatinde İnternet Durdu, Sonra Sabaha Kadar Veri AktıRojin'in Telefonundaki Sır Trafik: Cinayet Saatinde İnternet Durdu, Sonra Sabaha Kadar Veri AktıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
rojin kabaiş Van
Son Güncelleme:
MHP Lideri Bahçeli'den Malazgirt Zaferi Mesajı: Tarihin Seyrini Yeniden Biçimlendiren Kutlu Bir Kader Anı Bahçeli'den 'Malazgirt' Mesajı, 'Kutlu Bir Kader Anı'
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Devletin Zirvesi Tarihi İlçede Buluşuyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3. Kez Ahlat'ta Toplanacak Devletin Zirvesi Tarihi İlçede Buluşuyor: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3. Kez Ahlat'ta Toplanacak
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Dosyasında Çarpıcı Detay: Gizli Tanıktan Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek İfade Gizli Tanıktan Soruşturmanın Seyrini Değiştirecek İfade
Alihan Kuriş Soruşturmasında 3. Dalga! 54 Şüpheliden 38'i Gözaltında Alihan Kuriş Soruşturmasında 3'üncü Dalga
Kamuyu Soyan Şebekelere Eş Zamanlı Darbe! Dinamikpay ve Kemer Detayı Şok Etti: 68 Gözaltı, Milyarlık Mal Varlıklarına El Konuldu 68 Gözaltı, Milyarlık Mal Varlıklarına El Konuldu
AİHM'den 2. Osman Kavala Kararı: En Kısa Sürede Serbest Bırakılmalı AİHM'den Osman Kavala Kararı
Olası Büyük İstanbul Depreminde Senaryo Sil Baştan Yazıldı! Yılda 15 Milimetre Kayıyor, Depremin Büyüklüğü Değişebilir Olası Büyük İstanbul Depreminde Senaryo Sil Baştan Yazıldı! Yılda 15 Milimetre Kayıyor