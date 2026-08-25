Otopsi Raporundan Çıkan Korkunç Gerçek: 'Rojin Kabaiş Ameliyathane İlacıyla Felç Edilerek Katledildi!'

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı KYK yurdundan ayrıldıktan sonra sırra kadem basmıştı. Günlerce süren arama çalışmalarının ardından, 15 Ekim 2024'te Van Gölü Mollakasım sahilinde cansız bedeni bulunan genç kadının ölümü kayıtlara "şüpheli" olarak geçmişti.

Soruşturma sürerken, adli tıp raporlarının derinlemesine yapılan biyokimyasal incelemesi, olayın seyrini tamamen değiştirecek kan dondurucu verileri ortaya koydu.

AMELİYATHANE DIŞINDA BULUNMASI İMKANSIZ KAS GEVŞETİCİ

Ailenin avukatı Abdurrahman Karabulut, Rojin Kabaiş’in otopsi ve Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında yer alan kritik detayları kamuoyuyla paylaştı. Karabulut’un açıklamasına göre; Rojin’in midesinde ve iç organlarında Rocuronium, midesinde ise Ornidazole isimli maddeler saptandı.

Normal şartlarda ameliyathaneler dışında temin edilmesi imkansız olan Rocuronium maddesinin, solunum kaslarını saniyeler içinde felç eden son derece ölümcül bir kas gevşetici olduğu ifade edildi.

'AMELİYATTAN KALMASI İMKANSIZ'

Rojin Kabaiş'in ölümünden haftalar önce, 11 Eylül 2024 tarihinde geçirdiği bir ameliyatın kayıtlarını incelediklerini belirten Avukat Karabulut, bu kimyasalın o cerrahi müdahaleden kalmış olamayacağını vurguladı.

Karabulut, "Yarılanma ömrü sadece 30 ila 90 dakika olan Rocuronium’un ameliyattan haftalar sonra yapılan otopside midede taze halde çıkması biyokimyasal olarak imkansızdır" diyerek ilacın ölümden hemen önce verildiğine dikkat çekti.

'KİMYASALLARA ERİŞİM YETKİSİ OLAN KİŞİLERCE VERİLDİ'

Elde edilen adli verilerin cinayeti kesin olarak kanıtladığını savunan avukat Karabulut, sosyal medya hesabı üzerinden şu ağır iddiaları paylaştı:

"Bu adli veriler; müvekkilimizin bulunmasından hemen önce, bu kimyasallara erişim yetkisi olan kişilerce mide yoluyla Ornidazole ve özellikle Rocuronium verilerek bayıltıldığını ve solunumu felç edilerek katledildiğini kanıtlamaktadır."

Kaynak: Haber Merkezi