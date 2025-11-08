Rojin Kabaiş’in Ölümündeki Karanlık Sır Çözülüyor! O Telefon Her Şeyi Ortaya Çıkaracak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Van’da 27 Eylül 2024’te kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü kıyısında ölü bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma derinleşiyor. Adli Tıp raporundaki yeni bulguların ardından soruşturma süreci yeni bir ivme kazandı.

TELEFON İSPANYA’DAKİ KRİMİNAL BİRİME GÖNDERİLDİ

Sabah’a konuşan Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, olayın aydınlatılması için kritik öneme sahip olan Rojin Kabaiş’in telefonunun yurt dışına gönderildiğini belirtti. Kara, “24 Eylül öncesine dair Google hesabı üzerinden bazı veriler elde ettik. Ancak olayı çözmemiz için en önemli zaman aralığı olan 24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımlarına erişmemiz gerekiyor. Cihazın modeli ve güvenlik sistemi nedeniyle erişim sağlanamadı. Bu yüzden telefonu iki görevli eşliğinde İspanya’daki kriminal birime gönderdik” dedi.

Başsavcı Kara, telefonun şifresinin çözülmesiyle birlikte soruşturmanın önemli bir aşamaya geleceğini ifade ederek, “Sonuçlar geldiğinde olayın aydınlatılmasına bir adım daha yaklaşacağız” sözlerini kullandı.

DNA ANALİZİ DEVAM EDİYOR

Adli Tıp raporuna ilişkin de bilgi veren Başsavcı Kara, “Cinsel saldırı, travma veya zehirlenmeye dair herhangi bir bulguya rastlanmadı. Ancak yapılan incelemede, intravajinal bölge ve göğüs kısmında iki farklı erkek DNA profili tespit edildi” dedi.

Bu DNA’ların, Kabaiş’in bedeninin taşınması veya sonraki süreçlerde görev alan kişilerden bulaşma ihtimali üzerinde durulduğunu belirten Kara, “DNA eşleştirmelerini netleştirerek süreci tamamlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

AİLE ADALET MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR

Rojin Kabaiş’in babası Nizamettin Kabaiş ise adalet mücadelesini sürdürdüğünü ve bu süreçte tehdit mesajları aldığını belirtti. Ailenin avukatları, soruşturmanın çok yönlü olarak yürütülmesinin olayın aydınlatılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Soruşturma kapsamında elde edilecek dijital verilerin, Rojin Kabaiş’in ölümündeki karanlık noktaları aydınlatması bekleniyor.

Kaynak: Sabah