Gebze Diken Üstünde! 1 Bina Daha Boşaltıldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde kolonlarında çatlaklar oluşan 2 katlı bina kayma riski nedeniyle boşaltıldı. Binada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile tahliye edildi.

Son Güncelleme:
Gebze Diken Üstünde! 1 Bina Daha Boşaltıldı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar fark edildi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Daha önce ölçüm cihazı yerleştirilen binada yapılan incelemede kayma tespit edilmesi üzerine binada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile, gece saatlerinde tahliye edildi.

Aileler, kendi istekleriyle akrabalarının evlerine yerleşti. Yetkililer, sokak üzerindeki diğer binalarda da inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Gebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge MühürlendiGebze’de Yıkımdan Sonra Tahliye Alarm! Riskli Bölge MühürlendiGüncel

Gebze’deki Faciada Enkazdan Tek Sağ Çıkan Dilara’nın Ekiplerle Temas Kurduğu Anlar Ortaya ÇıktıGebze’deki Faciada Enkazdan Tek Sağ Çıkan Dilara’nın Ekiplerle Temas Kurduğu Anlar Ortaya ÇıktıGüncel

Gebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan ÇıkarıldıGebze'den Acı Haber! Anne ve Babanın Cansız Bedenleri Enkazdan ÇıkarıldıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Gebze
Son Güncelleme:
29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu! Tehdit, Şantaj ve Milyonluk Vurgun 29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu!
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Tayfun Kahraman Dosyasında Kritik Adım! Tayfun Kahraman Dosyasında Kritik Adım!
ÇOK OKUNANLAR
AK Parti'de 5 İl Başkanlığına Atama AK Parti'de 5 İl Başkanlığına Atama
Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi Alperen Tarih Yazıyor! NBA'de İlk 10’a Girdi
Gebze Diken Üstünde! 1 Bina Daha Boşaltıldı Gebze Diken Üstünde! 1 Bina Daha Boşaltıldı
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı