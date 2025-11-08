Gebze Diken Üstünde! 1 Bina Daha Boşaltıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kocaeli’nin Gebze ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan 2 katlı binanın kolonlarında çatlaklar fark edildi. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Daha önce ölçüm cihazı yerleştirilen binada yapılan incelemede kayma tespit edilmesi üzerine binada yaşayan 11 kişiden oluşan 3 aile, gece saatlerinde tahliye edildi.

Aileler, kendi istekleriyle akrabalarının evlerine yerleşti. Yetkililer, sokak üzerindeki diğer binalarda da inceleme çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA