Tayfun Kahraman Dosyasında Kritik Adım!

Gezi davası tutuklusu Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) verdiği hak ihlali kararını uygulamayan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına itiraz etti. AYM, 31 Temmuz 2025’te Kahraman’ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vererek, dosyanın yeniden yargılama yapılması için 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetmişti. Ancak mahkeme, tahliye ve yeniden yargılama talebini reddetti. Kararda, "Anayasa Mahkemesi, bireysel başvuru incelemesi sırasında temyiz mercii gibi davranarak yetki gasbında bulunmuştur" ifadelerine yer verildi.

Bu karar üzerine Tayfun Kahraman’ın avukatı Cansu Çiftçi, karara İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itirazda bulundu.

