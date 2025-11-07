29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu! Tehdit, Şantaj ve Milyonluk Vurgun

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım’da 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden 'fal, büyü, muska' hizmeti sunduklarını iddia eden kişilerin aslında dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. İlk etapta 62 kişi yakalanırken, sonrasında 23 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 85’e yükseldi.

MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

Soruşturmada, şüphelilerin kendilerine başvuran mağdurlardan fal, büyü ve muska bahanesiyle para topladığı, ardından kişisel bilgilerini kullanarak tehdit ve şantaj yoluyla toplamda 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyonda 2 POS cihazı, 62 cep telefonu, 73 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

42 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 85 kişiden 14’ü emniyetten serbest bırakıldı. 71 şüpheli adliyeye sevk edildi; bunlardan 55’i tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Mahkeme, 42 şüphelinin tutuklanmasına, 13’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA