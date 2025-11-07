29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu! Tehdit, Şantaj ve Milyonluk Vurgun

29 ilde düzenlenen operasyonda sosyal medyadan 'fal ve büyü' bahanesiyle dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. Şüphelilerin mağdurları tehdit ve şantajla 6 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Son Güncelleme:
29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu! Tehdit, Şantaj ve Milyonluk Vurgun
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım’da 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Sosyal medya üzerinden 'fal, büyü, muska' hizmeti sunduklarını iddia eden kişilerin aslında dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. İlk etapta 62 kişi yakalanırken, sonrasında 23 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam sayı 85’e yükseldi.

MİLYONLUK VURGUN YAPMIŞLAR

Soruşturmada, şüphelilerin kendilerine başvuran mağdurlardan fal, büyü ve muska bahanesiyle para topladığı, ardından kişisel bilgilerini kullanarak tehdit ve şantaj yoluyla toplamda 6 milyon lira haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Operasyonda 2 POS cihazı, 62 cep telefonu, 73 SIM kart, 3 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

29 İlde 'Fal ve Büyü' Operasyonu! Tehdit, Şantaj ve Milyonluk Vurgun - Resim : 1

42 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 85 kişiden 14’ü emniyetten serbest bırakıldı. 71 şüpheli adliyeye sevk edildi; bunlardan 55’i tutuklanma talebiyle sulh ceza hâkimliğine gönderildi. Mahkeme, 42 şüphelinin tutuklanmasına, 13’ünün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Faladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen İçin İstenen Ceza Belli OlduFaladdin ve Binnaz'ın Kurucusu Sertaç Taşdelen İçin İstenen Ceza Belli OlduGüncel

Maliye 'Fal' ve 'Astroloji'nin Peşine Düştü! Vergisiz Kehanet Bitti, Bakan Şimşek Tarih VerdiMaliye 'Fal' ve 'Astroloji'nin Peşine Düştü! Vergisiz Kehanet Bitti, Bakan Şimşek Tarih VerdiEkonomi

'Fal Bakıyorum' Diyerek Dolandırdı'Fal Bakıyorum' Diyerek DolandırdıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Antalya'daki 'Rüşvet' Soruşturmasında Sıcak Gelişme! Dikkat Çekici Detaylar Çıktı Antalya'daki 'Rüşvet' Soruşturmasında Sıcak Gelişme!
10 Ayda 317 Kadın Cinayeti! Çoğu, Evinde Katledildi 10 Ayda 317 Kadın Cinayeti! Çoğu, Evinde Katledildi
Tayfun Kahraman Dosyasında Kritik Adım! Tayfun Kahraman Dosyasında Kritik Adım!
Japon Uzman Bursa'yı İşaret Etti! Büyük Deprem Kapıda mı? Japon Uzman Bursa'yı İşaret Etti! Büyük Deprem Kapıda mı?
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları Merkez Bankası Tahmini Sonrası Memur ve Emekli Zammı Belli Oldu! İşte 2026 Ocak Maaşları
Futbolda Bahis Operasyonu! İşte Gözaltı Kararı Verilen Hakemler Süper Lig Takımının Başkanı ve 17 Hakem İçin Gözaltı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan Felaket İçin Tarih Verdi: 'Tahran'ı Boşaltmak Zorunda Kalacağız!' İran Cumhurbaşkanı Felaket İçin Tarih Verdi
Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması: Üç Kritik İsim Gözaltında Q Yatırım Bankası'na 'Tefecilik' Soruşturması
Endonezya'da Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var Cuma Namazı Sırasında Peş Peşe Patlama, Çok Sayıda Yaralı Var