Antalya'daki 'Rüşvet' Soruşturmasında Sıcak Gelişme! Dikkat Çekici Detaylar Çıktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik ‘yolsuzluk’ ve ‘rüşvet’ soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda gözaltına alınan 8 kişiden 2'si daha tutuklandı. Gözaltına alınanlara çarpıcı suçlamalar yöneltildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında 5 Kasım’da 8’inci dalga operasyonu düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında kuyumcu U.K.Y., galericiler A.A., H.T.A. ve H.A., belediye özel kalem çalışanı Y.Y., iş insanı B.G., inşaat mühendisi A.E. ve belediye personeli B.G. yer aldı.

ÇARPICI İDDİALAR

Savcılık dosyasına göre şüphelilerin, Muhittin Böcek ve Mustafa Gökhan Böcek adına çeşitli taşınır ve taşınmazları devrettikleri öne sürüldü. Kuyumcu U.K.Y.’nin Mustafa Gökhan Böcek’in getirdiği dövizleri alarak altın faturası kesip parayı Muhittin Böcek’in hesabına aktardığı, bu parayla alınan lüks otomobilin Böcek’in sevgilisine verildiği iddia edildi. Ayrıca galerici H.A.’nın Aksu Altıntaş Mahallesi’ndeki bir taşınmazı para transferi olmadan Böcek’e devrettiği, belediye çalışanı Y.Y.’nin de lüks araç devri ve saat temini işlemlerini yürüttüğü ileri sürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden kuyumcu U.K.Y. ve belediye çalışanı B.G. serbest bırakıldı. Galerici A.A. savcılıktan serbest bırakılırken, inşaat mühendisi A.E. ve galerici H.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Mahkeme, galerici H.T.A. ve iş insanı B.G.’yi tutuklarken, belediye çalışanı Y.Y. için ev hapsi kararı verdi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Başsavcılığı'nın 5 Temmuz’dan bu yana yürüttüğü soruşturmada, aralarında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Genel Sekreter Yardımcısı Serkan Temuçin, Kent Estetiği Daire Başkanlığı Müdürü Tuncay Kaya, Böcek’in gelini Zuhal Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in de bulunduğu çok sayıda isim tutuklanmıştı.

Tutuklular arasında ayrıca Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden uzaklaştırılan İlker Arslan, iş insanları F.A. ve Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Kanal V televizyonu sahibi Mehmet Okan Kaya, eski genel sekreter yardımcısı Tuncay Sarıhan, ANT Tepe şirketi müdürü İsmail Erdoğmuş ve satış elemanı Levent Şapçıoğlu da bulunuyor. Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan Hesapçıoğlu, Sarıhan ve Erdoğmuş, 27 Eylül’de serbest bırakılmıştı.

DHA

