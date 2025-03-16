Maliye 'Fal' ve 'Astroloji'nin Peşine Düştü! Vergisiz Kehanet Bitti, Bakan Şimşek Tarih Verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, son dönemde falcılık, astroloji, spiritüalizm, medyumluk, hacamat-sülük tedavisi, yıldız haritası, büyü, meditasyon, numeroloji, vefk ve reiki gibi alanlarda hizmet veren kişi ve kuruluşları inceleme altına aldı. Vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin tespiti amacıyla geniş kapsamlı bir analiz süreci başlatıldı.

Özellikle sosyal medya ve dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen bu faaliyetlerde, bireylerin kazançlarını resmi olarak beyan etmeden gelir elde ettikleri belirlendi. Bakanlık, bu alanda çalışanların iş modellerini analiz etmek için yapay zeka destekli sistemler kullandı. İncelemelerde, gelirlerin izini sürmek amacıyla internet siteleri, sosyal medya etkileşimleri, çevrim içi ödeme sistemleri ve diğer dijital veriler detaylı olarak incelendi.

CANLI YAYINLARLA GELİR SAĞLADILAR

Yapılan analizlerde, yüz yüze gerçekleştirilen seansların yanı sıra, telefon, WhatsApp ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden astrolojik öngörüler ve özel spiritüalist bilgi paylaşımlarının yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, YouTube ve TikTok gibi platformlarda etkileşimli canlı yayınlar düzenlendiği, Facebook ve Instagram üzerinden yapılan paylaşımlarla takipçi sayılarının artırıldığı görüldü.

Bu kişilerin, seans başına ücret aldığı, sosyal medya platformlarında canlı yayınlar ve paylaşımlar yoluyla gelir sağladığı, ayrıca çeşitli arınma, meditasyon ve terapi etkinlikleri düzenleyerek kazanç elde ettikleri saptandı.

VERGİ KAÇIRANLARA YAKIN TAKİP

Bakanlık, 2021-2023 yılları arasında fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve benzeri alanlarda faaliyet gösteren kişilerin sosyal medya hareketleri ile finansal verilerini inceledi. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda, bu kişilerden vergi mükellefi olanların beyan ettikleri gelirler ile gerçek kazançları arasındaki farklar ortaya çıkarıldı.

İncelemeler sonucunda, 1034 kişinin "riskli" olarak sınıflandırıldığı ve toplamda 1,8 milyar lira değerinde kayıt dışı gelir tespit edildiği açıklandı. Ayrıca, 295 kişinin herhangi bir vergi mükellefiyeti bulunmadan faaliyet gösterdiği belirlendi ve bu kişilere mükellefiyet tesis işlemleri başlatıldı.

MİLYONLARCA LİRA KAZANDI, VERGİ VERMEDİ

Analiz sürecinde, kayıt dışı çalışan bir mükellefin astrolojik öngörülerde bulunduğu, kişiye özel doğum haritaları ve tarot raporları hazırladığı, sosyal medya üzerinden etkileşimli yayınlar düzenlediği tespit edildi. Bu kişinin yalnızca bu faaliyetler sonucunda toplamda 15 milyon lira gelir elde ettiği ancak vergi mükellefi olmadığı belirlendi. Hiçbir beyanda bulunmadığı anlaşılan bu kişi, yapılan tespitler sonucunda izaha davet edildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kişisel hizmetler yoluyla elde edilen kazançların serbest meslek faaliyeti kapsamında vergilendirilmesi gerektiğini vurgulayarak şu açıklamada bulundu:

"Hedefimiz, vergide adaleti sağlamak, bunun için istisnasız tüm kazançlarda kayıt dışılıkla mücadelemiz sürecek. Çalışma, 2024 yılında elde edilen gelirlere yönelik de yapılacak. İzaha davete uyum göstererek yükümlülüklerini yerine getiren mükellefler ağır cezalarla karşılaşmayacak. Beyan dönemi geçmeden mükellefler gerçek kazançlarını beyan etmeli."

BAKAN ŞİMŞEK TARİH VERDİ

Bakanlık, süreç kapsamında vergi yükümlülüklerini yerine getirmeyen kişileri incelemeye devam edeceğini ve gerekli yaptırımları uygulayacağını belirtirken, Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmaların sürecini aktardı. Bakan Şimşek, “Serbest meslek faaliyeti kapsamında kayıt dışı kalan hizmet kazançlarının vergilendirilmesine yönelik çalışmalarımız yoğunlaşıyor. Mükelleflerimizi 2 Nisan’a kadar kazançlarını beyan etmeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA