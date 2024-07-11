'Fal Bakıyorum' Diyerek Dolandırdı

Bursa’da ‘El falı bakma’ taktiği ile mağdurların paralarının nerede olduğunu öğrenen kadın dolandırıcı, bir tekstil dükkanından 3 bin 600 dolar çaldı.

Son Güncelleme:
'Fal Bakıyorum' Diyerek Dolandırdı

Olay, Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil mağazasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaptığı kelime oyunları sayesinde vatandaşları dolandıran kadın şüpheli, Vişne Caddesi’ne giderek işyeri sahiplerini gözüne kestirdi. Dükkandan içeri giren şüpheli, el falı bakma iddiasında bulunarak dükkan sahibinin parasının yerini öğrendi. Boşluk bularak 3 bin 600 doları alıp kayıplara karışan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Sanayide esnaf olan Talip Çetin, “Dün aracımı tamire getirdim. O esnada kapalı bir kadın yanımıza yaklaşarak ‘Fal bakayım’ dedi. Bu şekilde vatandaşlardan para topluyormuş. Fal baktığı sırada taktiğini devreye sokuyor ve ‘Senin iş yerinde-aracında yüklü miktarda para var’ diyor. Kadının ikna kabiliyeti yüksek olduğu için, fal baktığı kişi de paranın yerini söylüyor. Sonrasında bir arkadaşım sosyal medya üzerinden bana bir video attı. Videoyu izlediğimde yanımıza gelen kadını gördüm. Bir tekstil dükkanından 3 bin 600 dolar çalmış. Bu kadın 1-2 defa gelmişti zaten. Telefonumu aldı, birini aradı ve sonra numarayı sildi. Telefonu elime aldığımda internet bankacılığına bile girmeye çalışmış. Allah’tan şifreyi bilmediği için paralarımı alamadı. Ancak kadının ikna kabiliyeti çok yüksek. Parası çalınan arkadaşımıza da geçmiş olsun." dedi

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin harekete geçtiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
dolandırıcılık
Son Güncelleme:
Erdoğan Gecekonduya Benzetmişti: Kıbrıs'taki Sarayın Maliyeti 4,5 Milyar TL'ye Ulaştı Kıbrıs'taki Sarayın Maliyeti 4,5 Milyar TL'ye Ulaştı
Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor Sararmış Perdelerinizi Işıl Işıl Yapacak Yöntem: Tek Hamlede Tüm Lekeler Gidiyor
Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi Şimdi Anlaşıldı Lezzet Sırları : Yunan Usulü Bayatlamayan Tuzlu Kurabiye Tarifi
Okullarda Akıllı Telefonu Yasakladılar Okullarda Akıllı Telefonu Yasakladılar
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Afyon’da Peş Peşe Korkutan Depremler! Afyon’da Korkutan Depremler!
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'