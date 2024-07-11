Okullarda Akıllı Telefonu Yasakladılar

İtalya'da gelecek yıldan itibaren ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının okullarda kullanımı yasaklandı. Yasak kararı, öğretmenlerin otoritesini kuvvetlendirmek için alındı.

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Okullarda Akıllı Telefonu Yasakladılar

İtalya’da gelecek eğitim-öğretim yılında ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasını yasaklandı.

İtalya Eğitim Bakanı Giuseppe Valditara, bir konferasta yaptığı konuşmada, ortaokula kadar akıllı cep telefonlarının eğitim dahil herhangi bir amaçla sınıflarda kullanılmasını yasaklandığını açıkladı. Valditara açıklamasında, "Önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren cep telefonunun eğitim de dahil olmak üzere herhangi bir amaçla kullanılmasını yasaklayan bir genelge imzaladım. Çünkü ben ortaokul seviyesine kadar cep telefonuyla iyi bir eğitim yapılamayacağına inanıyorum. Bu elbette, tablet ya da bilgisayar kullanımını kapsamaz. Ancak bu cihazlar da öğretmenlerin rehberliğinde kullanılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Bu kararın öğretmenlere otorite kazandırmak ve okullarda bireysel sorumluluk ilkesini yeniden tesis etmek için belirleyici kuralların getirilmesi yolunda alındığı belirtildi.

‘TEKNOLOJİ YANLIŞ KULLANILIYOR’

İtalya Aile Birliği Hareketi (Moige) Direktörü Antonio Affinita da Eğitim Bakanı Valditara'nın kararını yorumlarken, "Bu, okullarda doğru dijitalleşmenin yönetilmesinde ileriye doğru atılmış bir adımdır. Bu girişimden memnunuz çünkü okullarda teknolojinin yanlış kullanımına bir düzen getiriyor. Bugün okullar, geniş bir teknoloji ağına sahip, ancak bu teknolojiyi sorumlulukla kullanmak ve velileri de sürece dahil etmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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