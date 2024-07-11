Galatasaray'ın Eski Yıldızı Sneijder, Comanchero Suç Örgütünün Gizli Ortağı Çıktı!

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen “Kafes Operasyonu” ile Avustralya merkezli uluslararası silahlı organize suç örgütü “Comanchero” çökertilmişti. Örgütün liderlerinden olan Hakan Ayık, düzenlenen operasyonda yakalanmıştı. Operasyon sonrası MASAK raporları doğrultusunda 55 şüpheli şahsa ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki malvarlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları) İstanbul 3.Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştu. Liderliğini 'Ayık' olan soy ismini 'Reis' olarak değiştiren Hakan Reis'in ve Duax Ngakuru'nun yaptığı şüphelilerden 18'i tutuklandı, 22'si ise adli kontrolle serbest kalmıştı.

Sabah’ın haberine göre, örgüte yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında dikkat çeken bilgiler ortaya çıktı. Hollanda’nın efsane futbolcusu ve Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder’in de Comanchero'nun kara para aklama faaliyetlerine isminin karıştığı ortaya çıktı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan detaylı rapor, soruşturma kapsamında savcılığa sunuldu. Raporda, örgütün uyuşturucu ticaretinden kazandığı milyonlarca doları Türkiye'de kurulan şirketler aracılığıyla akladığı belirtildi. MASAK'ın raporunda, bu isimlerden birinin Yunus Emre Borhan ve ona ait şirketler olduğu ifade edildi. Araştırmalara göre, Yunus Emre Borhan, 1 Ocak 2014'te 50 bin lira sermaye ile Borhan Group Yatırım A.Ş. isimli gayrimenkul şirketini kurdu. Şirketin sermayesi 2018 yılında 1 milyon liraya yükseltildi, ancak şirket kurulduğu günden bu yana sürekli zarar beyan etti. Borhan Group Yatırım, başka bir inşaat firmasıyla iş birliği yaparak 50 bin liralık sermaye ile Econ Gayrimenkul isimli bir başka şirket daha kurdu. Bu şirketin yüzde 75'i Borhan Group'a, yüzde 25'i ise diğer ortağa aitti.

MASAK raporuna göre, Yunus Emre Borhan, suç gelirlerini aklama konusunda önemli bir rol oynadı. Borhan, Econ isimli bu şirketle bağlantılı olduğu için dikkat çekti ve MASAK tarafından şirketleri detaylı bir şekilde incelendi. Bu incelemede, şirketlerin para akışında önemli bir detay ortaya çıktı. Bu detay, 2013-2017 yılları arasında Galatasaray'da forma giyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'di. MASAK müfettişleri, Borhan'ın hesaplarını ayrıntılı olarak inceledi ve hesaplara aktarılan 1 milyon 951 bin doların, dört ayrı kişi ve kuruluştan geldiğini belirledi. Bu kişiler arasında Wesley Sneijder, Borhan'ın çalışanı Ali Bağrıyanık, ortağı olduğu Econ Gayrimenkul ve Borhan Group şirketleri bulunuyordu. Sneijder'in gönderdiği miktar, toplamın yüzde 50'sinden fazlasına denk gelen 1 milyon 181 bin 428 dolardı.

Raporda, Sneijder'in Econ Gayrimenkul'ün ortaklarından olduğuna dair kamuoyunda bilgiler bulunmasına rağmen, Ticaret Sicil Gazetesi'nde Sneijder'in ortaklığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmadığı belirtildi. Bu durum, Sneijder’in gizli ortak olduğu izlenimini uyandırdı. Sneijder'in ortaklığına dair basında çıkan haberler de MASAK raporunda yer aldı. Soruşturma kapsamında Yunus Emre Borhan'ın verdiği ifadeye ulaşıldı. Borhan, ifadesinde Hakan Arif Tavukçu'nun çocukluk arkadaşı olduğunu belirterek, "Econ isimli şirketimin hissedarıydı. Daha sonra hisselerini Wesley Sneijder’e sattı. Tavukçu'nun arandığını bilmiyorum. Kağıthane'de kentsel dönüşüm projeleri aldım. Wesley Sneijder ile beni Hakan Tavukçu tanıştırdı" dedi. Sneijder'in daha sonra Econ isimli şirketin yüzde 15 hissesini satın aldığını belirten Borhan, "Bu anlaşma karşılığında 1 milyon 800 bin dolar üzerinde anlaştık ve bana 1 milyon 181 bin 428 dolar ödedi" şeklinde ifade verdi.

Borhan ayrıca, 'Bataklık' soruşturmasında ismi geçen ve bir dönem kırmızı bültenle aranan Çetin Gören ile tanışıklığı hakkında, "Wesley Sneijder beni Çetin Gören ile tanıştırdı. Anadolu yakasında bir oto galeride tanıştık ve kendisinden 100 bin lira borç aldım. Vadesi gelince bu borcu ödedim. Uyuşturucu ticareti yapıp yapmadığını bilmiyorum, bir ilgim yok" ifadelerini kullandı.