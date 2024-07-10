Fenerbahçe Maçında Kavga! Mourinho Sahaya Girdi

Fenerbahçe'nin Avusturya kampındaki hazırlık maçında kavga çıktı. Fenerbahçeli Djiku ve Hajduk Splitlu Livaja birbirlerinin boğazını sıktı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sahaya girerek, gerilimi düşürdü.

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Fenerbahçe Maçında Kavga! Mourinho Sahaya Girdi

Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımıyla karşılaştı.

Avusturya'nın Graz kentindeki Merkur Arena'da oynanan maçın ilk yarısında ikili mücadele sonrası futbolculara arasında gerginlik çıktı, saha bir anda karıştı.

Fenerbahçeli Djiku ve Hajduk Splitlu Livaja, birbirlerinin boğazına yapıştı.

MOURINHO SAHAYA GİRDİ

İki futbolcunun itişmesinin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile yardımcıları sahaya girip futbolcuları sakinleştirmeye çalıştı.

Hakem Djiku ve Livaja'ya sarı kart gösterdi.

Maçı Durdov’un 85. dakikada attığı golle Hajduk Split kazandı.

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