Lugano-Fenerbahçe Maçının Yayıncısı Belli Oldu
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turunda oynayacağı Lugano maçının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu.
Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin oynayacağı bu karşılaşmanın yayıncısı belli oldu.
D-Smart, Lugano - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçının yayın haklarını satın aldı.
LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?
Futbolseverler böylece 23 Temmuz 21.30'daki başlayacak mücadeleyi D-Smart ve D-Smart Go'dan naklen izleyebilecek.
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