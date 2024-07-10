Lugano-Fenerbahçe Maçının Yayıncısı Belli Oldu

Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin oynayacağı bu karşılaşmanın yayıncısı belli oldu.

D-Smart, Lugano - Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme turu ilk maçının yayın haklarını satın aldı.

LUGANO-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA? SAAT KAÇTA?

Futbolseverler böylece 23 Temmuz 21.30'daki başlayacak mücadeleyi D-Smart ve D-Smart Go'dan naklen izleyebilecek.