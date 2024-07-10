Servet Yardımcı'nın TFF Başkanlığı Adaylığı Onaylandı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 18 Temmuz'da yapılacak seçimli genel kurulunda TFF başkanlığı için aday olmak isteyen Servet Yardımcı'nın adaylık başvurusu kabul edildi. Yardımcı, sosyal medya hesabından adaylığının onaylandığını gösteren belgeyi paylaşarak, "Türk futboluna hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Yardımcı, sosyal medya hesabından adaylık başvurusunun kabul edildiğini gösteren belgeyi paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Resmi adaylık başvurumuz Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kabul edilmiştir. Türk futboluna hayırlı olsun."