Transfer İddiaları Şehri Karıştırdı! Belediye Başkanı Müdahil Oldu: 'Bu Bir Rezalet'

Manchester United'ta oynadığı dönemde cinsel saldırı ve kadına şiddetle suçlanan ve 18 ay sahalardan uzak kaldıktan sonra 2 Temmuz 2023'te hakkındaki tüm suçlamaların düşmesiyle futbola geri dönen Mason Greenwood'un Marsilya'ya transfer olacağı iddiaları şehri adeta karıştırdı. Transfere karşı çıkan Marsilya Belediye Başkanı, durumu "Rezalet" olarak tanımlarken, Marsilya Teknik Direktörü ve başkandan da konuya dair açıklamalar geldi.

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, Mason Greenwood'un Marsilya'ya transfer olma olasılığı hakkında kesin bir duruş sergiledi. Payan, bu hamleye karşı çıkıyor ve transferi engellemek için kulüp başkanı Pablo Longoria'ya müdahale etmeyi planlıyor.

Mason Greenwood'un Getafe'de geçirdiği başarılı sezonun ardından Marsilya'ya transfer olacağı iddiaları gündemde. İngiliz futbolcu, tecavüze teşebbüs ve saldırı gibi suçlardan tutuklanmış ve suçlanmıştı.

Bu süreçte 18 ay sahalardan uzak kalan Greenwood, 2 Temmuz 2023'te tüm suçlamaların düşmesiyle tekrar sahalara dönmüştü.

MARSİLYA BELEDİYE BAŞKANI'NDAN TEPKİ: 'BU BİR REZALET!'

Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan, geçmişte aile içi şiddet ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşılaşan Greenwood'un transferine sert bir şekilde karşı çıktı:

"Greenwood'un davranışı tarif edilemez, kabul edilemez. Karısını dövüyor.... Beni derinden sarsan görüntüler gördüm. Marsilya'nın değerleri ve Marsilya Kulübü'nün değerleri bundan başka bir şey değildir. Irkçılık ya da anti-Semitizm dışında her şeydir. Bu her şeydir ama... hayal edebilirsiniz, kadına yönelik şiddet. Bunu hayal edebiliyor musunuz? Ve Greenwood Marsilya için oynadığını mı iddia ediyor? Bu bir rezalet."

Bir süre önce Youcef Atal'ın OM'ye olası transferinden duyduğu üzüntüyü dile getiren Payan, Mason Greenwood'un durumu hakkında da sert ifadeler kullandı.

RMC'ye verdiği röportajda Payan, İngiliz oyuncunun yaz döneminde Marsilya kulübüne katılmaması gerektiğini belirtti. Geçmişte aile içi şiddet ve cinsel saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalan Manchester United'lı Greenwood, Marsilya yönetiminin bu yaz transfer hedeflerinden biri.

Ancak Payan'a göre, Greenwood'un transferi kulübün değerlerine aykırı olacak.

"Aynı şekilde (Youcef Atal'da olduğu gibi) Greenwood'un davranışları da tarif edilemez ve kabul edilemez. Karısına vurması... Beni derinden sarsan görüntüler gördüm. Karısını bu şekilde dövmek bir erkeğe yakışmaz ve onun bu takıma ait olduğunu düşünmüyorum."

DE ZERBI: NE OLDUĞUNU BİLMİYORUM

Marsilya'nın İtalyan teknik direktörü Roberto de Zerbi, Greenwood'un Marsilya'ya olası transferi sorulduğunda, futbolcunun performansına odaklanarak geçmişini bilmediğini ifade etti:

"Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum, oyuncuların özel hayatlarına karışmayı sevmem. Bir oyuncu çalıştığım kulübe imza attığında benim oğlum olur. Oyuncularımı iyi günde kötü günde korurum."

BAŞKAN LONGORIA'NIN AÇIKLAMASI

Pablo Longoria, sosyal konulardan uzak durmak istediğini belirterek, "sosyal konulara karışmam" dedi. Ancak, Marsilya'nın eğitim, kadın ve amatör futbol gibi birçok sosyal konuda aktif rol almasını istediğini vurguladı:

"Bir buçuk yıldır Avrupa'nın en büyüklerinden biri olan bir sosyal program başlattık, 13. Adam programı, bu kişisel bir fikir."

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

2016'dan bu yana birçok sosyal program başlatan Marsilya taraftarları, Greenwood'un transferi konusunda sosyal medyada ikiye bölündü.

Bir grup, geçmişi nedeniyle Greenwood'un asla kulübün formasını giymemesi gerektiğini savunurken, diğer grup ise herkesin ikinci bir şansı hak ettiğini düşünüyor.

Başkan Pablo Longoria gibi düşünen bu kesim, "bunun Marsilya için bir pazar fırsatı olduğunu" belirtiyor.

Bu tartışmalar ışığında, Mason Greenwood'un Marsilya'ya transferi konusu, futbol dünyasında uzun süre gündemde kalacağa benziyor.