Erdoğan Gecekonduya Benzetmişti: Kıbrıs'taki Sarayın Maliyeti 4,5 Milyar TL'ye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Kuzey Kıbrıs’ta yapılan saray için bir ihale daha düzenlendiği ortaya çıktı. Erdoğan, mevcut Cumhurbaşkanlığı binasını gecekonduya benzetmişti.

Son Güncelleme:
Erdoğan Gecekonduya Benzetmişti: Kıbrıs'taki Sarayın Maliyeti 4,5 Milyar TL'ye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut Cumhurbaşkanlığı binasını 'gecekonduya' benzetmesi nedeniyle inşasına başlanan saray için 2 milyar TL'lik bir ihale daha düzenledi. Sarayın toplam maliyeti 4,5 milyar TL'yi buldu.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 Nisan 2024’te saray inşaatını tamamlamak için bir ihale yaptı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberinde göre, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, İç Mekan Düzenleme, Cami Tamamlama ve Otopark ile Sosyal Donatıların İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' adı altında düzenlenen ihale, 1 milyar 998 milyon TL’ye Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne verildi.

Saray için ilk ihale ise 7 Temmuz 2022’de düzenlenmişti. Bu ihale de 2 milyar 497 milyon TL’ye yine kamudan aldığı devasa ihalelerle bilinen Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne verilmişti.

Her iki ihale de Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen 'pazarlık' usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır 'adrese teslim ihale' olarak yorumlanıyor.

GECEKONDUYA BENZETMİŞTİ

Erdoğan 2021’de Kıbrıs gezisi sırasında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var… Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz' demişti.

Son Güncelleme:
Okullarda Akıllı Telefonu Yasakladılar Okullarda Akıllı Telefonu Yasakladılar
Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı Star TV'den Yalı Çapkını Kararı! Dizinin Sona Ereceği Tarih Sızdı
İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli İlber Ortaylı'ya Göre Mutlaka Gidilmesi Gereken 2 Türk Kenti! Herkes Gidip Görmeli
Galatasaray'ın Eski Yıldızı Sneijder, Comanchero Suç Örgütünün Gizli Ortağı Çıktı! Suç Örgütünün Gizli Ortağı Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar: '22 Yıllık Dönem Geride Kaldı...' Son Anketten Dikkat Çeken Sonuçlar
Komisyondan Geçti: İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları İşte Kamuda Tasarruf Tedbirleri Düzenlemesinin Ayrıntıları
Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi: Muhalefet Tepkili Tartışmalı Kanun Teklifinin 6 Maddesi Kabul Edildi
Afyon’da Peş Peşe Korkutan Depremler! Afyon’da Korkutan Depremler!
AKP'li İsimden Erdoğan'a Uyarı: Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz 'Bu Şartlarda 4 Yıl Seçimsiz Geçmez, Geçse Bile Sonu İyi Olmaz'