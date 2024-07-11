Erdoğan Gecekonduya Benzetmişti: Kıbrıs'taki Sarayın Maliyeti 4,5 Milyar TL'ye Ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut Cumhurbaşkanlığı binasını 'gecekonduya' benzetmesi nedeniyle inşasına başlanan saray için 2 milyar TL'lik bir ihale daha düzenledi. Sarayın toplam maliyeti 4,5 milyar TL'yi buldu.

Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 16 Nisan 2024’te saray inşaatını tamamlamak için bir ihale yaptı.

Birgün'den İsmail Arı'nın haberinde göre, 'KKTC Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, İç Mekan Düzenleme, Cami Tamamlama ve Otopark ile Sosyal Donatıların İnşaatı İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi' adı altında düzenlenen ihale, 1 milyar 998 milyon TL’ye Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne verildi.

Saray için ilk ihale ise 7 Temmuz 2022’de düzenlenmişti. Bu ihale de 2 milyar 497 milyon TL’ye yine kamudan aldığı devasa ihalelerle bilinen Siyahkalem Mühendislik Şirketi’ne verilmişti.

Her iki ihale de Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı 21\B maddesinde düzenlenen 'pazarlık' usulüyle yapıldı. Bu ihale maddesi, uzun yıllardır 'adrese teslim ihale' olarak yorumlanıyor.

GECEKONDUYA BENZETMİŞTİ

Erdoğan 2021’de Kıbrıs gezisi sırasında 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın ne doğru dürüst bir Cumhurbaşkanlığı binası veya külliyesi var veyahut da ne doğru dürüst bir parlamento binası var… Biz bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yakıştırmıyoruz. Aynı şekilde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki bina, malum İngilizlere ait bir gecekondu, onu da yakıştıramıyoruz' demişti.