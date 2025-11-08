Cehennem Melekleri Suç Örgütünün Lideri 'Cehennem Necati' Yeniden Cezaevinde! Tahliyesi Kısa Sürdü

Kamuoyunda 'Cehennem Melekleri' olarak bilinen organize suç örgütünün lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında verilen tahliye kararına itiraz edildi. Başsavcılığın talebi üzerine mahkeme, Arabacı için yeniden tutuklama kararı verdi.

İzmir'de tutuklu bulunan organize suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı hakkında, Asliye Ceza Mahkemesince verilen tahliye kararına itiraz eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yeniden tutuklama talebi kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Arabacı hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nce Arabacı hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "nitelikli yağma" suçlarından adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı, Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaldırıldı.

Mahkeme, Arabacı hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

Kamuoyunda "Hells Angels (Cehennem Melekleri)" olarak bilinen organize suç örgütü elebaşı Coşkun Necati Arabacı'nın, 5 Ekim'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği tespit edilmiş, şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arabacı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

