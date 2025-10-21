Rojin Kabaiş'e Hakarete Kelepçe

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e sosyal medyada hakaret eden şüpheli tutuklandı.

Van'da geçen yıl 27 Eylül'de kaybolan ve 15 Ekim'de göl kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, sosyal medya üzerinden yapılan hakaret içerikli paylaşımlara karşı da yasal süreçler devam ediyor.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşayan Ferit Ş., sosyal medya hesabından açtığı canlı yayında Rojin Kabaiş'e hakaret etti. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük tepki çekti. Tepkilerin ardından evine gelen bir grup tarafından darbedilen Ferit Ş.’ye, olay sırasında Rojin’in ailesinden ve kamuoyundan özür dilediği bir video çektirildi.

Rojin Kabaiş'e Hakarete Kelepçe - Resim : 1

EVİNDEN GÖZALTINA ALINIP TUTUKLANDI

Sosyal medyada Rojin Kabaiş’e yönelik hakaret ve aşağılayıcı ifadelerde bulunduğu belirlenen Ferit Ş., savcılık talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Rojin Kabaiş'e Hakarete Kelepçe - Resim : 2

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' ve 'Hakaret' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Rojin Kabaiş'e Hakarete Kelepçe - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti. Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.

Son olarak Van Barosu Kadın Hakları Merkezi, üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) Biyolojik İhtisas Dairesi’nin hazırladığı raporda, Rojin’in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki erkeğe ait DNA tespit edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: DHA

