Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nü hatırlatarak yeşil vatan seferberliğinin başlatıldığını duyurdu. Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumum toprakla buluştuğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Kasım için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu! Seferberlik Başlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Yeşil Vatan Seferberliği başlatıldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'ne yaklaşırken bir Yeşil Vatan Seferberliği başlatıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı gelecegenefes.gov.tr adresinden fidan sahiplenmeye ve 11 Kasım'da ülkemizin dört bir yanındaki fidan dikim noktalarında buluşmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son 23 yılda 7,5 milyardan fazla fidan ve tohumu toprakla buluşturduklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ancak bu başarıyı daha da ileri taşımak istiyoruz. 11 Kasım'ın bir ağaçlandırma seferberliğine dönüşmesi hem orman yangınlarının açtığı yaraların sarılması hem de çocuklarımıza bırakacağımız zümrüt yeşili bir miras için önemli bir fırsattır. Fidan sahiplenerek 11 Kasım'da toprakla buluşturacak kıymetli vatandaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı
