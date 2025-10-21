Paris’te Film Gibi Louvre Soygunu! Hırsızlar Mücevherleri Satabilir mi?

Paris’in kalbinde, Louvre Müzesi’nde gerçekleşen tarihi soygunda sekiz kraliyet mücevheri çalındı. Uzmanlara göre eserlerin mevcut halleriyle satılması imkânsız, ancak hırsızlar başka yolları deneyebilir.

Paris’in dünyaca ünlü Louvre Müzesi, Pazar sabahı nefes kesen bir soyguna sahne oldu. Saat 09.30 sularında, ziyaretçilere kapılarını yeni açan müzeye giren dört hırsız, sekiz değerli mücevheri çalarak kayıplara karıştı. Araca monte edilmiş mekanik bir asansörle Seine Nehri kıyısındaki balkona çıkan soyguncular, buradan müzenin “Apollo Galerisi”ne girdi.

İkili bir planla hareket eden hırsızlar, kablosuz kesiciyle camları kesip sergi vitrinlerine ulaşırken, diğerleri güvenlik görevlilerini tehdit ederek uzaklaştırdı. Dakikalar içinde tamamlanan soygunun ardından, olay yerinde yalnızca bir merdiven ve kırık camlar kaldı.

İMPARATORİÇE’NİN TACINI DÜŞÜRDÜLER

Paris’te Film Gibi Louvre Soygunu! Hırsızlar Mücevherleri Satabilir mi? - Resim : 1
Fransız Kültür Bakanlığı, çalınan mücevherlerin “kültürel miras açısından paha biçilmez” olduğunu açıkladı. Sekiz parçadan ikisi, biri İmparatoriçe Eugénie’ye ait taç olmak üzere, müze yakınlarında bulundu.

Çalınanlar arasında, İmparatoriçe Eugénie’ye ait bir broş, İmparatoriçe Marie Louise’in zümrüt kolyesi ve küpeleri, Kraliçe Marie-Amelie ile Kraliçe Hortense’e ait safir setin parçaları ve “Röliker” adlı nadir bir broş bulunuyor. Mücevherlerin binlerce elmasla süslü olduğu belirtiliyor.

UZMANLAR: “BU HALİYLE SATILAMAZLAR”

Sanat suçları uzmanı Vincent Meylan, kataloglanmış tarihi mücevherlerin mevcut halleriyle satılmasının “imkansız” olduğunu vurguladı. Hollandalı sanat dedektifi Arthur Brand ise hırsızların farklı yollar deneyeceğini öngörüyor:

Paris’te Film Gibi Louvre Soygunu! Hırsızlar Mücevherleri Satabilir mi? - Resim : 2
Fransa son dönemde benzer sanat soygunlarıyla gündeme geliyor.

“Bu parçaları olduğu gibi satmaları mümkün değil. Muhtemelen mücevherleri parçalayacaklar; altın ve gümüşleri eritip elmasları ayrı satacaklardır. Böylece kimse Napolyon’un mücevherlerinden geldiklerini fark etmeyecek.”

Brand, soygunun profesyonel bir ekip tarafından yapıldığını belirterek, “Kimse bir sabah uyanıp ‘Louvre’u soyalım’ demez. Bunlar deneyimli ve cesur hırsızlar” ifadelerini kullandı.

BENZER SOYGUNLAR ARTIYOR

Fransa son dönemde benzer sanat soygunlarıyla gündeme geliyor. Geçen ay Limoges’daki Adrien Dubouché Müzesi’nden 11 milyon dolar değerinde porselen koleksiyonu çalınmış, Kasım 2024’te Cognacq-Jay Müzesi’nden yedi eser kaybolmuştu. Burgonya’daki Hieron Müzesi’nde de milyonlarca dolarlık sanat eserleri silahlı soygunla kaçırılmıştı.

1911’de Mona Lisa’nın çalınmasından bu yana, Louvre’un tarihinde en dikkat çekici olaylardan biri olarak kayıtlara geçen bu soygun, Avrupa’daki müzelerin güvenlik sistemlerini yeniden sorgulatıyor.

Kaynak: BBC

ÇOK OKUNANLAR
