Fransa’yı Ayağa Kaldıran 7 Dakika: Louvre Müzesi'ndeki Soygun Nasıl Gerçekleşti? İşte Perde Arkası…

Fransa'nın başkenti Paris'teki dünyaca ünlü Louvre Müzesi, dün sabah tarihe geçecek bir soygunla sarsıldı. Yerel saatle 09.30 sularında gerçekleşen olayda, müzenin simgelerinden biri olan Apollon Galerisi’ne giren hırsızlar, yalnızca 7 dakikada paha biçilemez tarihi mücevherleri çaldı.

Fransa Kültür Bakanlığı, sekiz parçanın çalındığını doğrularken, İmparatoriçe Eugenie'nin tacının ele geçirilmediğini açıkladı. Tacın hırsızlar kaçarken yere düştüğü ve bu sayede kurtarıldığı öğrenildi.

‘DENEYİMLİ BİR EKİBİN İŞİ’

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, olayın profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. Nunez, "Soygun yalnızca 7 dakika sürdü. Bu, yeri açıkça keşfetmiş deneyimli bir ekibin işi” dedi.

Louvre Müzesi, dün soyuldu

SOYGUN NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Hırsızlar, sabah saatlerinde Seine Nehri kıyısında bir yol üzerinde durarak, müzenin güney tarafındaki balkon penceresine bir merdivenle tırmandı. Elektrikli aletlerle camları keserek içeri giren yüzü maskeli dört kişi, cam vitrinleri kırarak mücevherleri aldı. Alarm çalınca motosikletlerle olay yerinden hızla uzaklaştılar.

NE ÇALINDI?

Çalınan parçalar arasında, Fransız kraliyet ailesine ait son derece nadir ve değerli mücevherler bulunuyor. Bunlardan bazıları: Sotheby’s tarafından 60 milyon dolardan fazla değer biçilen Regent Elması, Kraliçe Marie-Amélie ve Kraliçe Hortense’ye ait taç, küpeler ve safir kolye, Marie-Louise mücevher setine ait parçalar.

Bu mücevherler, 1661’de XIV. Louis tarafından yaptırılan ve Louvre’un en ihtişamlı salonlarından biri olan Apollon Galerisi’nde sergileniyordu. Galeri, Versailles Sarayı'ndaki Aynalı Salon’a ilham veren mimarisiyle biliniyor.

Soygunda birçok tarihi mücevher çalındı

TEPKİLER GELDİ

Olayın ardından hem siyasetçiler hem de halktan büyük tepkiler geldi. Aşırı sağcı lider Jordan Bardella, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a sert sözlerle yüklendi: "Louvre, kültürümüzün küresel bir simgesidir. Hırsızların Fransız Kraliyeti’nden mücevher çalmasına izin veren bu soygun, ülkemiz için dayanılmaz bir aşağılanmadır. Devletin çöküşü nereye kadar gidecek?"

MACRON'DAN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Macron ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Louvre'da işlenen hırsızlık, tarihimiz olduğu için değer verdiğimiz bir mirasa yönelik bir saldırıdır” ifadelerini kullandı. Macron, eserleri geri alacağını ve faillerin adalete teslim edileceğini" belirtti.

İçişleri Bakanı Nunez, Louvre’daki güvenlik önlemlerinin son yıllarda artırıldığını ve bu yıl başlaması planlanan milyonlarca euroluk yenileme çalışmaları kapsamında daha da güçlendirileceğini açıkladı.

Fransa Kültür Bakanlığı, sekiz parçanın çalındığını açıkladı

TARİHTE İLK DEĞİL

Louvre Müzesi, geçmişte de büyük bir hırsızlığa sahne olmuştu. 1911 yılında Mona Lisa tablosu, müze çalışanı kılığında içeri giren Vincenzo Peruggia tarafından çalınmıştı. Tablonun çalındığı gün fark edilmemesi, olayın şok ediciliğini artırmıştı. Peruggia daha sonra yakalanmış ve tablo bulunarak müzeye geri getirilmişti.

