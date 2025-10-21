İstanbul Sefaköy'de İki Metrobüs Çarpıştı!

İstanbul Sefaköy'de durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Kazada yaralanan bir yolcu hastaneye kaldırıldı.

Son Güncelleme:
Yenibosna ile Sefaköy durağı arasında ilerleyen iki metrobüsten biri diğerine arkadan çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve belediye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çarpan metrobüste yaralanan bir yolcuyu, ambulansla Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Olay nedeniyle metrobüs seferlerinde de bir süre aksama yaşanırken, her iki istikamette uzun metrobüs kuyruğu oluştu.

Kazada hasar oluşan metrobüslerin çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından seferler normalde döndü.

Son Güncelleme:
