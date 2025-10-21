Mattia Ahmet Minguzzi Cinayeti Davasında Karar Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da 24 Ocak Cuma günü saat 08.25 sıralarında Kadıköy'deki tarihi Salı pazarında İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, görgü tanıklarının ifadesine göre bisikletli bir grupla tartışma yaşadı. Çevredekilerin araya girmesi sonucu grup dağılırken Mattia Ahmet Minguzzi ise alışveriş yapmak için bit pazarına gitti.

Pazarda alışveriş yapan Minguzzi tartıştığı gruptan olduğu öne sürülen B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. O sırada yanında bulunan diğer şüpheli U.B. ise yere düşen Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 15 yaşında oldukları öğrenilen B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 12'şer 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Olay günü şüphelilerin yanında oldukları belirlenen sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında ise 'Çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım' suçundan birleştirme talebiyle iddianame hazırlandı. Birleşen dosya kapsamında 4 sanık ilk kez birlikte beşinci duruşmada hakim karşısına çıkmıştı.

SAVCI MÜTALAASINI VERMİŞTİ

Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 Ekim'de görülen beşinci duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanıklar U.B. ve B.B.’nin, 'Çocuğa karşı kasten öldürme', M.A.D. ve A.Ö.’nün ise 'Çocuğu kasten öldürme suçuna yardım' suçundan cezalandırılmasını istemişti. Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, tarafların mütalaaya karşı son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı 21 Ekim'e ertelemişti.

DURUŞMA BAŞLADI

Aileye destek için gelenler duruşma salonu dışında 'Emsal karar istiyoruz' diyerek slogan attı.Ailenin avukatı ise duruşma öncesi bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu 4 sanık Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda baba Andrea Minguzzi, anne Yasemin Akıncılar Minguzzi, teyze Aylin Akıncılar İyiyazıcıoğlu da hazır bulundu.

KARAR VERİLDİ

Mahkeme iki sanık hakkında en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verdi. Diğer iki sanık ise beraat etti. Mahkeme haksız tahrik indirimi uygulamadı.

BAŞSAVCILIK İTİRAZ ETTİ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Mattia Ahmet Minguzzi davasında 2 sanık hakkındaki beraat kararına itiraz etti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı:

"24.01.2025 tarihinde İstanbul İli Kadıköy İlçesinde Salı pazarında Mattia Ahmet. Minguzzi'nin bıçaklı saldırı neticesinde öldürülmesi olayı ile ilgili yürütülen soruşturma neticesinde, eylemi gerçekleştiren Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.) asli fail olarak yakalanmış ve yapılan işlemler sonucunda tutuklanmışlardır. Suçun işlenmesini kolaylaştırdıkları ve yardım ettikleri iddiası ile haklarında soruşturma başlatılan Suça Sürüklenen Çocuklar (M. A. D. ile A. Ö.) da yakalanmış ve haklarında tutuklama kararı verilmiştir Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.) hakkında çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak; Suça Sürüklenen Çocuk (A.Ö. ve M. A. D.) hakkında ise çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan büyük bir titizlikle soruşturma yürütülmüş ve iddianame tanzim edilerek İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmıştır Esas hakkındaki mütalaada Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B)'nın çocuğa karşı kasten öldürme suçundan müşterek fail olarak, Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D.)'ın ise çocuğa karşı kasten öldürme suçuna yardım etme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep edilmiş ve Suça Sürüklenen Çocukların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verilmiştir Mahkemece yapılan 21/10/2025 tarihli duruşmada Suça Sürüklenen Çocuklar (B. B. ve U. B.)'nın çocuğu kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e, 31/3,63 maddeleri uyarınca 24 yıl hapis cezası ile cezalandırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına, diğer Suça Sürüklenen Çocuklar (A. Ö. ve M. A. D)'ın ise ayrı ayrı beraat ve tahliyelerine karar verilmiştir. Mütalaaya aykırı çıkan hususlara ilişkin ayrıca kanun yollarına başvurulacaktır"

Kaynak: DHA-ANKA