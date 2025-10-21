Paribu, Papara, Binance TR, Nesine... Dev Operasyonda Çok Sayıda Gözaltı Var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 2023 yılı boyunca www.paribahis849.com adlı yasa dışı bahis sitesine yapılan para transferleri mercek altına alındı. Yapılan teknik ve mali incelemelerde, 807 ayrı işlemle toplamda 1 milyar 200 milyon 291 bin liranın farklı hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

TOPLAM HACİM 3,6 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun talimatıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MASAK ortak bir çalışma yürüttü. PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., ile PAPARA Elektronik Para A.Ş.'ye ait HTS kayıtları ve mali hareketleri incelendi.

Bu incelemelerde, 14 kişilik ve 9 kişilik iki ayrı grubun organize bir şekilde yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü, işlem hacminin ise 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 liraya ulaştığı belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yasa dışı bahis şebekesine yönelik 24 kişiyi kapsayan eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 15 kişi gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

