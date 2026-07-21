Rojin Kabaiş Soruşturmasında Adli Skandal: 2 Yıl Sonra DNA ve 'Diatom' Şoku!

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Türkiye’nin aylarca konuştuğu Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş’in şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, adli süreçte yaşanan devasa ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı. Dosyaya yeni dahil olan aile avukatının incelemeleri sonucu, genç kızın üzerindeki elbiselerden bugüne kadar hiçbir DNA örneği toplanmadığı ve kesin ölüm nedenini belirleyecek hayati testlerin atlandığı belirlendi.

2 YIL SONRA GELEN ACI GERÇEK

27 Eylül 2024’te kaybolan ve 15 Ekim 2024’te Van Gölü kıyısında cansız bedenine ulaşılan Rojin Kabaiş davasında aile, kızlarının intihar ettiği iddialarını ilk günden beri reddediyordu. Soruşturma dosyasındaki eksiklikleri inceleyen yeni avukatın talebiyle, cinayet şüphesini aydınlatacak en kritik adımların zamanında atılmadığı anlaşıldı. Rojin'in kıyafetlerindeki yabancı DNA izlerine, olayın üzerinden 2 yıl geçtikten sonra bakılması için nihayet onay verildi.

'DİATOM' TESTİ BİLE YAPILMAMIŞ

Skandalın boyutları DNA incelemesiyle de sınırlı kalmadı. Şüpheli ölümlerde, kişinin suya canlıyken mi düştüğü yoksa öldürüldükten sonra mı suya atıldığını kesin olarak ayırt eden "diatom (su yosunu) testi"nin de dosyada yer almadığı öğrenildi.

Kızının acısıyla hukuk mücadelesi veren baba Nizamettin Kabaiş, yaşanan kurumsal ihmallere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Şoke olduk, bunlar neden zamanında yapılmamış? Bu açıkça olayı örtbas etmek demektir. İki sene sonra avukatımız talep edince harekete geçiliyor. Kim görevini kötüye kullandıysa Adalet Bakanı'nın derhal devreye girmesi lazım. Çoğu delili göz göre göre karartıyorlar."

'ÜNİVERSİTE 'BOZUK KAMERAMIZ YOK' DEDİ, GÖRÜNTÜLER KAYIP'

Olay gecesi bölgeyi gören hareketli kameraların "bozuk" olduğu gerekçesiyle aileye izletilmediğini belirten baba Kabaiş, resmi yazışmalarda başka bir gerçeğin ortaya çıktığını vurguladı. Üniversite yönetiminin Adalet Bakanlığı’na yazdığı resmi yazıda "Üniversitemizde bozuk kamera yoktur" denildiğini aktaran acılı baba, "Bozuk değilse o gecenin görüntüleri nerede? Kameralar sağlamsa neden tutanak tutulmadı? Mollakasım bölgesindeki villa kameralarının kayıtları da zamanında toplanmadığı için silinmiş" diyerek isyan etti.

'SAVCI 'ÖNCEKİLER YAPMAMIŞ' DİYOR'

Adliyedeki mevcut savcıya bu hayati eksikliklerin nedenini sorduğunda "Benden öncekiler bakmamış, bizim suçumuz yok" yanıtını aldığını belirten Nizamettin Kabaiş, Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı ile görüşmek üzere yeniden Ankara’ya gideceğini duyurdu. Van’daki bazı yerel yetkililerin olayın çözülmesini istemediğini iddia eden aile, hakikat ortaya çıkana kadar televizyon ekranlarında ve adliye koridorlarında mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: İHA