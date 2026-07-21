Bir CHP'li Belediye Daha AK Parti'ye mi Geçiyor? 'Yüzde 90' Diyerek Tarih Verdi

Bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl ile ilgili çarpıcı bir çıkış geldi. Gazeteci Sinan Burhan, Bingöl'ün önümüzdeki günlerde AK Parti'ye katılacağını iddia etti ve "Yüzde 90'ın üzerinde" dedi.

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Bir CHP'li Belediye Daha AK Parti'ye mi Geçiyor? 'Yüzde 90' Diyerek Tarih Verdi
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CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün uzun bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşuluyor. Konuyla ilgili birçok iddia gündeme gelirken, gazeteci Sinan Burhan tv 100'de katıldığı canlı yayında çok konuşulacak bir çıkış yaptı.

CANLI YAYINDA EREN ALİ BİNGÖL İDDİASI

Bingöl ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan'ın arasındaki soruna dikkat çeken Burhan, Bingöl'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile gecekondu ve imar noktasında anlaşamadığını belirterek, bu noktada bir rahatsızlığın olduğunu söyledi.

Bir CHP'li Belediye Daha AK Parti'ye mi Geçiyor? 'Yüzde 90' Diyerek Tarih Verdi - Resim : 1

‘AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ BİLGİSİ BENDE MEVCUT’

Burhan açıklamasının devamında, "Tuzla'da hizmetler noktasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeterince destek olmadığı görüşünde. Bu minvalde önümüzdeki günlerde kendisinin AK Parti'ye geçeği bilgisi bende mevcut" dedi.

‘YÜZDE 90'IN ÜZERİNDE’ DEDİ VE ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERİ İŞARET ETTİ

Canlı yayında bu konu özelinde oran da veren Burhan, "Yüzde 90'ın üzerinde" dedi. Bu yöndeki bilgiyi hem Eren Ali Bingöl hem de AK Parti kaynaklarından edindiğini belirten Burhan, bu transferin önümüzdeki günlerde gerçekleşebileceğini iddia etti.

Kaynak: tv100

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