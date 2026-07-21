Sonuçların Açıklanmasıyla Birlikte YKS Birincileri de Belli Oldu! Bir Kent Damga Vurdu

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ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav süreci, sonuçları ve tercih dönemine dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, TYT, AYT ve YKS-DİL (YDT) birincilerini de kamuoyuyla paylaştı.

YKS TERCİHLERİ 29 TEMMUZ -10 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS tercih işlemlerinin, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtirken, tercih sürecinde adayların; ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve destek almalarını tavsiye etti.

TYT'DE 5 İSİM BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞTI

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve Kabataş Erkek Lisesi öğrenci Şerif Efe Dartar birinci oldu.

AYT'DE 3 BİRİNCİ ÇIKTI

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise 3 farklı branşta öğrenciler bulunuyor.

Sayısal alanda TYT birincilerinden Şerif Efe Dartar birinci oldu.

Sözel alanda Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahaddin Coşkun birinci oldu.

Eşit ağırlık bölümlerinde ise Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Tuğsem Bahar birinci oldu.

YABANCI DİL BİRİNCİLERİ

Almanca; Eylül UYAR / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça; Ammar Moataz Mohamed Ibrahım MAHMOUD / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Fransızca; Sena İLHAN / Açık Öğretim Lisesi/ Denizli

İngilizce; Doğa ERDEMİR/ Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul

Rusça; Ela DEMİREL / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul

Kaynak: AA