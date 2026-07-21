Sonuçların Açıklanmasıyla Birlikte YKS Birincileri de Belli Oldu! Bir Kent Damga Vurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklamasıyla Türkiye birincileri de belli oldu. TYT'de 5 isim birinciliği paylaşırken, AYT'de ise her dalda birer isim zirveye oturdu. Sınav birincilerinin ağırlıkla çıktığı şehir ise dikkat çekti.

Son Güncelleme:
Sonuçların Açıklanmasıyla Birlikte YKS Birincileri de Belli Oldu! Bir Kent Damga Vurdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav süreci, sonuçları ve tercih dönemine dair açıklamalarda bulundu. Ersoy, TYT, AYT ve YKS-DİL (YDT) birincilerini de kamuoyuyla paylaştı.

YKS TERCİHLERİ 29 TEMMUZ -10 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS tercih işlemlerinin, 29 Temmuz- 10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirileceğini belirtirken, tercih sürecinde adayların; ilgi alanları ve yeteneklerini dikkate almalarını, tercih edecekleri alanları iyi araştırmalarını, ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzdan bölümlere ilişkin bilgileri dikkatlice okumalarını ve destek almalarını tavsiye etti.

TYT'DE 5 İSİM BİRİNCİLİĞİ PAYLAŞTI

Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi İlker Uyanıker, Eskişehir Fatih Fen Lisesi öğrencisi Abdullah Uslu, Şanlıurfa Fen Lisesi öğrencisi Miraç Koşar, Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencisi Doğa Erdemir ve Kabataş Erkek Lisesi öğrenci Şerif Efe Dartar birinci oldu.

AYT'DE 3 BİRİNCİ ÇIKTI

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) ise 3 farklı branşta öğrenciler bulunuyor.

Sayısal alanda TYT birincilerinden Şerif Efe Dartar birinci oldu.

Sözel alanda Kartal İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Salahaddin Coşkun birinci oldu.

Eşit ağırlık bölümlerinde ise Kabataş Erkek Lisesi öğrencisi Tuğsem Bahar birinci oldu.

YABANCI DİL BİRİNCİLERİ

Almanca; Eylül UYAR / Kabataş Erkek Lisesi / İstanbul

Arapça; Ammar Moataz Mohamed Ibrahım MAHMOUD / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi / İstanbul

Fransızca; Sena İLHAN / Açık Öğretim Lisesi/ Denizli

İngilizce; Doğa ERDEMİR/ Kadıköy Anadolu Lisesi / İstanbul

Rusça; Ela DEMİREL / Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi / İstanbul

Kaynak: AA

Etiketler
YKS ÖSYM
Son Güncelleme:
Dilovası Fabrika Yangınında Flaş Gelişme: 7 Memur İçin İddianame Hazır, Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz de Aralarında 7 Memur İçin İddianame Hazır, Belediye Başkan Yardımcısı da Aralarında
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Ankara'dan F-35 İçin S-400 Formülü: Bakan Güler Üçüncü Ülkeleri İşaret Etti Ankara'dan F-35 İçin S-400 Formülü: Bakan Güler Üçüncü Ülkeleri İşaret Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Sonuçların Açıklanmasıyla Birlikte YKS Birincileri de Belli Oldu! Bir Kent Damga Vurdu Sonuçların Açıklanmasıyla Birlikte YKS Birincileri de Belli Oldu
Gülistan Doku Soruşturmasında Yeni Gelişme: Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in Eşi Dahil 15 Gözaltı Daha Eski Tunceli Valisi Sonel’in Eşi Dahil 15 Gözaltı Daha
ÖSYM Duyurdu: 2026 YKS Sonuçları Açıklandı! 2 Soru İptal Edildi 2026 YKS Sonuçları Açıklandı
Bakanlıktan 'Çekirge İstilası' Açıklaması İstanbul 'Çekirge İstilası' Altında mı?
CHP’de İki Ayrı Yol: Örgüt Değişiyor, Siyaset Şekilleniyor! Gözler 27 Temmuz’da CHP’de İki Ayrı Yol: Örgüt Değişiyor, Siyaset Şekilleniyor! Gözler 27 Temmuz’da