Mehmet Demirkol Socrates Dergi YouTube Kanalına Veda Etti

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 2026 FIFA Dünya Kupası finali sonrasında yapılan canlı yayında 6 yıldır görev yaptığı Socrates Dergi YouTube kanalındaki son yayını olduğunu belirterek, Socrates ile yollarını ayırdığını duyurdu.

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Mehmet Demirkol Socrates Dergi YouTube Kanalına Veda Etti
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Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ardından yapılan canlı yayında Socrates Dergi YouTube kanalından ayrıldığını açıkladı.

Demirkol, kararını 4 ay önce verdiğini de belirtirken, ayrılık kararının kişisel bir tercih olduğunu belirtti.

'BURASI EVİM, GELİRİRİM DİYE DÜŞÜNÜYORUM'

Demirkol, şu ifadeleri kullandı:

"Bu benim Socrates'teki son yayınım. Yani esasında çok kişisel bir şey. Şahane altı yıl geçirdim. Bu benim kararım. Dört ay önce verdim bu kararı ve sevgili Can'a (Can Öz) söyledim. Memnun kalmadı muhtemelen ama anlayışla karşıladı. Yani veda olarak söylemiyorum. Gene evim benim burası, gene gelirim diye düşünüyorum. Sadece kişisel bir karar. Beni bu altı yıl boyunca aranıza aldığınız için çok teşekkür ediyorum"

Kaynak: Haber Merkezi

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