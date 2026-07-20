İsmail Kartal'dan Greenwood, Ake ve Asensio Kararı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Gornik Zabrze'yle oynanacak ilk maç öncesinde basın toplantısı düzenledi. Deneyimli teknik adam, rakibi analiz ettiklerini belirterek taraftarlara iyi bir sonuç hediye etmek istediklerini söyledi.

Yeni transferlerle ilgili de konuşan Kartal, Nathan Ake ve Mason Greenwood'un büyük ihtimalle maç kadrosunda yer alacağını açıkladı. Greenwood'un fiziksel olarak henüz tam hazır olmadığını ifade eden Kartal, Ake'nin ise daha iyi durumda olduğunu belirterek ilk 11 kararını maç günü vereceklerini dile getirdi.

ASENSİO HAZIR DEĞİL

Marco Asensio'nun son durumuna da değinen Kartal, İspanyol yıldızın henüz yüzde 100 hazır olmadığını ve bu nedenle Gornik Zabrze karşılaşmasına ilk 11'de başlamayacağını söyledi.

Sakat oyuncular hakkında bilgi veren Kartal, Dorgeles Nene, Vedat Muriqi ve Yiğit Efe Demir'in tedavilerinin sürdüğünü, Brown ile Asensio'nun ise toparlanma sürecinde olduğunu belirtti. Deneyimli teknik adam, bu oyuncuların birkaç hafta içinde takımla çalışmalara başlamasını beklediklerini ifade etti.

Transfer çalışmalarına da değinen Kartal, mevcut kadronun yeterli olduğunu ancak yabancı oyuncu kontenjanına bağlı olarak 1 veya 2 takviye daha yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA