CENTCOM Duyurdu: ABD'den İran'a Yeni Saldırı Dalgası

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CENTCOM, X şhesabından yaptığı açıklamada, İran'a yönelik yeni saldırı hakkında bilgi verdi. Açıklamada, ABD kuvvetleri bugün doğu saatiyle 16.00'da 'İran'a yönelik yeni bir saldırı dalgası başlatıldığı' ifade edildi.

Söz konusu saldırı dalgasının ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, yeni saldırıların Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarda kullanılan İran askeri kapasitesini "daha da zayıflatmayı" amaçladığı kaydedildi.

PEŞ PEŞE PATLAMA SESLERİ

İran devlet televizyonu, ülkenin Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Daha sonra Çabahar ve Kunarek kentlerinde de patlama sesi duyulduğu ifade edildi. Öte yandan İran’ın Buşehr eyaletinde bulunan Buşehr Nükleer Santrali çevresinde İran hava savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği aktarıldı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı da Bender Abbas ve Keşm Adası çevresinde patlama seslerinin duyulduğunu belirtti. Son olarak İsfahan, Şiraz ve Hürmüz Boğazı yakınındaki Bender Lenge'de patlama sesi duyulduğu aktardıldı.

Kaynak: AA