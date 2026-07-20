Akaryakıtta Zam Yağmuru Devam Ediyor: Araç Sahiplerine Bir Kara Haber Daha, Bu Gece Tabelalara Yansıyacak

ABD-İran arasındaki hava saldırılarının yeniden başlaması ve Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyonun yükselmesiyle birlikte küresel enerji piyasaları da hareketlendi. Brent petrol haftanın ilk iş gününde 90 dolar seviyesini zorlarken, akaryakıta da zam haberi geldi. Sektör kaynakları, motorine zam geçişi yapılmasının beklendiğini duyururken, benzine olası zammın da ihtimal dahilinde olduğu belirtildi.

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Akaryakıtta Zam Yağmuru Devam Ediyor: Araç Sahiplerine Bir Kara Haber Daha, Bu Gece Tabelalara Yansıyacak
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ABD-İran geriliminin küresel piyasalarda yarattığı belirsizlik enerji fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Petrol stoklarındaki düşüş ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin endişeler nedeniyle akaryakıtta yeni bir fiyat artışı gündeme geldi.

MOTORİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatına 1,12 lira zam yapılması öngörülüyor. Söz konusu artışın bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

BENZİN ZAMMININ ELİ KULAĞINDA

Üst üste gelen artışlara rağmen akaryakıttaki zam ateşi sönmezken, motorin zammının ardından benzine de zam geleceğine yönelik güçlü bir beklentinin olduğu öğrenildi.

ZAM SONRASI FİYATLAR NASIL OLACAK?

Motorin yeni zamla birlikte İstanbul'da 74,25 lira, Ankara'da 75,37 lira, İzmir'de 75,64 lira, doğu illerinde ise 77,09 liradan satılması bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası

Benzin litre fiyatı: 65.69 TL

Motorin litre fiyatı: 73.13 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İstanbul Anadolu yakası

Benzin litre fiyatı: 65.54 TL

Motorin litre fiyatı: 72.98 TL

LPG litre fiyatı: 30.59 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 66.66 TL

Motorin litre fiyatı: 74.25 TL

LPG litre fiyatı: 31.19 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 66.94 TL

Motorin litre fiyatı: 74.52 TL

LPG litre fiyatı: 30.99 TL

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Kaynak: Haber Merkezi

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Akaryakıt Motorin Motorin fiyatları Benzin Brent petrol
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