CHP’de İki Ayrı Yol: Örgüt Değişiyor, Siyaset Şekilleniyor! Gözler 27 Temmuz’da

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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) örgüt yapılanmasına yönelik kapsamlı değişim süreci sona yaklaşırken, gözler hem Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına hem de 27 Temmuz tarihine çevrildi. Parti içinde yaşanan gelişmeler, yeni bir siyasi oluşum ihtimalini de gündeme taşıdı.

KILIÇDAROĞLU’NDAN TEŞKİLAT HAMLESİ

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bugüne kadar 51 il başkanını görevden alarak başlattığı örgüt revizyonunda son aşamaya geldi. Türkiye Gazetesi’nin haberine göre Kılıçdaroğlu, teşkilatlara son şeklini MYK toplantısında verecek. Bu adımla birlikte kongre sürecine, büyük ölçüde yeniden oluşturulmuş bir teşkilat yapısıyla girilmesi hedefleniyor.

Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in il başkanlarıyla gerçekleştireceği toplantıya katılan isimleri de görevden almayı planladığı öne sürülüyor. Böylece parti yönetiminin, kongre takvimini tamamen kendi belirlediği kadrolarla yürütmesi amaçlanıyor.

YENİ KADROLARLA YOL HARİTASI ÇİZİLECEK

Revizyonun tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi’nde yeni il başkanlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor. Bu toplantıda kongre süreci, teşkilatların yeniden yapılandırılması ve izlenecek siyasi stratejinin ele alınacağı ifade ediliyor.

Parti kurmayları ise yapılan değişikliklerin zorunlu olduğunu savunuyor. Kurmaylar, mevcut bazı teşkilatların genel merkezle uyumlu çalışmadığını belirterek, kongre sürecinin sağlıklı yürütülebilmesi için bu adımların atıldığını dile getiriyor.

SAHA PROGRAMI HIZLANIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde saha çalışmalarına ağırlık vermesi planlanıyor. Hafta sonu İstanbul İl Başkanlığı’nı ziyaret etmesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun, ağustos ayıyla birlikte il gezilerine başlayacağı, ilk durakların ise Adana ve Antalya olabileceği belirtiliyor.

ÖZGÜR ÖZEL CEPHESİNDE YENİ PARTİ HAZIRLIĞI

CHP’deki gelişmelerin bir diğer önemli ayağını ise Özgür Özel’in adımları oluşturuyor. Yargıtay sürecinin uzamasıyla birlikte geri dönüş ihtimalinin zayıfladığı değerlendirilirken, Özel’in yeni bir parti kurma hazırlığında olduğu ifade ediliyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre Özel, 'Yeni Parti' ismiyle yola çıkmayı planladığı oluşumun kuruluş dilekçesini 27 Temmuz’da İçişleri Bakanlığı’na sunacak. Bu kapsamda Özel’in, bugün yapılacak grup toplantısında son kez CHP Grup Başkanı sıfatıyla konuşma yapması bekleniyor. Yeni partinin kurucu kadrosunun ise ağırlıklı olarak milletvekillerinden oluşacağı belirtiliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi